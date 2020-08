Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng nay (12/8), Đảng bộ huyện Chư Păh đã long trọng tổ chức Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh. 250 đại biểu chính thức đại diện cho 2.631 đảng viên thuộc 48 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã về dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VI cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đứng trước bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của sự biến động thị trường; thiên tai, dịch bệnh, an ninh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường… nhưng Đảng bộ huyện Chư Păh đã nỗ lực vượt qua thách thức, thực hiện đạt và vượt 27/31 chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V. Trong đó, ấn tượng nhất là thu nhập bình quân đầu người của huyện đã đạt mức 40 triệu đồng/năm, gấp 1,47 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 165,51 tỷ đồng, tăng 42,27% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Huy động vốn đầu tư, phát triển đạt trên 6 nghìn 700 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ vừa qua cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của huyện Chư Păh đã đạt dấu mốc 13,05%, trong đó, ngành nông lâm thủy sản tăng gần 8,9%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 16,52%, ngành thương mại – dịch vụ tăng gần 17,6%.

Đồng chí Đoàn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Păh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu: “Tại Đại hội lần này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa huyện nhà phát triển bền vững, phù hợp với tiềm năng và lợi thế trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Cũng trong phiên làm việc chính thức sáng nay, Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V. Đồng thời, lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục với một số nội dung quan trọng. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin sau./.

Ngọc Hà, Quốc Linh, Mạnh Hà

