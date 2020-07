Tiềm ẩn tai nạn giao thông tại tuyến đường Hùng Vương – Lý Thái Tổ

Những ngày này, tại ngã tư Hùng Vương – Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, khiến người đi đường hết sức bất an.

Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại nút giao thông Hùng Vương – Lý Thái Tổ. Người điều khiển mô tô khi đi đến khu vực này đã té xuống đường khi gặp phải cát, đá trơn trượt cộng với sập đường rãnh do đơn vị thi công cắt đường để kéo đường ống điện, nước và cáp quang mà không hề xử lý để trả lại nguyên trạng mặt đường ban đầu. Đúng lúc đó, xe ô tô tải đi xuống; do khoảng cách quá gần nên ô tô đã cán ngang phần đuôi xe mô tô, rất may không gây thiệt hại về người.

Anh Trần Thanh Thiên – Tỉnh Quảng Nam nói: “Tự nhiên đường cát sạt, họ xuống là họ ngã vào xe mình luôn, mình chẳng biết nói sao. Mình thấy đường thi công thế này quá bất an” .

Anh Hoàng Thanh Hoan – Tổ 6, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Bình thường chỗ đây cát rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có vài ba vụ người điều khiển xe tự ngã. Ngày hôm qua mưa to nên lượng cát ở đây đỡ đấy. Thứ 2 là đất ở đây họ làm họ không dọn, các hộ gia đình tự dọn hết. Đề nghị bên đơn vị cấp thoát nước làm sao láng lại các chỗ cắt này để đường cho láng, người dân đi lại cho an toàn”.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngày lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường Lý Thái Tổ cũng như qua ngã tư Hùng Vương – Lý Thái Tổ luôn rất lớn. Chính vì vậy, song song với việc đẩy nhanh tiến độ công trình, đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông; đặc biệt lắp đặt các biển cảnh báo tai nạn giao thông, hạn chế tốc độ, thường xuyên dọn dẹp cát, đá rơi vãi và xử lý hạ tầng giao thông đảm bảo an toàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Không chỉ có tuyến đường Lý Thái Tổ, hiện thành phố Pleiku còn đang tiến hành nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nội thị khác nhằm tạo diện mạo khang trang sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku đạt Đô thị loại I. Người dân kiến nghị, trong suốt quá trình thi công các dự án, chính quyền địa phương cần chỉ đạo nhà thầu tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông, không vì chạy theo tiến độ mà bỏ ngỏ sự an toàn đối với người dân.

Đoàn Bình, Phi Long

