Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm cả 3 chỉ số

Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai, sau 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ 15.12.2019 đến 14.1.2020), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực khi giảm cả 3 chỉ số so với tháng liền kề.