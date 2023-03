Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tiếp, làm việc với Đoàn chuyên gia của Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Quỹ MSD for Mothers tại Việt Nam

Sáng ngày 31.3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp, làm việc với Đoàn chuyên gia của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ MSD for Mothers (MSD vì các bà mẹ) tại Việt Nam. Về phía Đoàn chuyên gia 2 Quỹ có: Bà Naomi Kitahara – Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Jennifer Cox – Tổng Giám đốc Quỹ MSD for Mothers tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thông tin đến Đoàn chuyên gia những kết quả nổi bật tỉnh Gia Lai đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Quỹ UNFPA và Quỹ MSD for Mothers đối với tỉnh Gia Lai, nhất là trong triển khai Dự án “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam” nhằm giảm tử vong bà mẹ tại tỉnh Gia Lai. Qua thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh, đến nay, dự án này đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn thời gian tới Quỹ UNFPA và Quỹ MSD for Mothers tiếp tục triển khai, tăng cường sự hợp tác, phối hợp xây dựng các dịch vụ và có những hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho tỉnh Gia Lai trong nâng cao sức khỏe cho người dân.

Thay mặt Đoàn chuyên gia, bà Naomi Kitahara – Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của UBND tỉnh Gia Lai để Đoàn có chuyến công tác thuận lợi, nhất là trong việc khảo sát thực tế tại khu vực triển khai dự án cũng như tiếp xúc trực tiếp, trao đổi thông tin với các địa phương, ngành chức năng và người dân tại nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh. Những thông tin thu thập được sẽ giúp Đoàn chuyên gia có những giải pháp, sáng kiến hiệu quả để tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai nói riêng; các tỉnh trong cả nước nói chung trong quá trình triển khai dự án thời gian tới.

Được biết, Dự án “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam” triển khai tại 14 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Gia Lai gồm: Mang Yang, Chư Păh, Chư Sê và Kông Chro. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện, có chất lượng và tự nguyện cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực quản lý cấp cứu sản khoa ở các khu vực miền núi và xây dựng mạng lưới cô đỡ thôn bản ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Lượt xem: