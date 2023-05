Lãnh đạo huyện Ia Grai (Gia Lai) và huyện Đun Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) gặp gỡ, trao đổi thông tin

Chiều ngày 28/5, tại khu vực Phà 6 (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), lãnh đạo huyện Ia Grai và lãnh đạo huyện Đun Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) đã có buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin về công tác bảo vệ an ninh chính trị khu vực biên giới.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo 2 huyện đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong thời gian tới, lãnh đạo 2 huyện và lực lượng bảo vệ biên giới 2 địa phương tiếp tục duy trì mối quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Hai bên thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới; hợp tác, giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống vượt biên, xâm nhập trái phép, giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới./.

Phương Lộc (CTV huyện Ia Grai)

