Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa

Gia Lai bắt đầu bước vào mùa mưa bão, để bảo đảm an toàn hệ thống, mạng lưới điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm cung cấp đầy đủ nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Để hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục trong mùa mưa bão, những ngày này lực lượng công nhân Quản lý đường dây và Trạm biến áp thuộc Điện lực Pleiku phối hợp với phòng quản lý đô thị thành phố tiến hành phát quang, chặt tỉa để xử lý cây cối nằm trong hành lang đường dây dẫn điện, đặc biệt các cây lớn vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp có khả năng va chạm, ngã đổ vào đường dây gây sự cố khi mưa bão nhằm hạn chế thấp nhất sự cố, tai nạn xảy ra. Đây được xem là công việc thường xuyên, liên tục bởi hầu như các tuyến phố trên địa bàn thành phố Pleiku đều có cây xanh.

Anh Nguyễn Đức Sinh – Công nhân Quản lý đường dây và Trạm biến áp Điện lực Pleiku cho biết: “Trước mỗi mùa mưa bảo thì ngành điện chúng tôi phải đi phát quang hành lang tuyến để đảm bảo an toàn cho cây không va quẹt vào lưới điện để vận hành điện an toàn liên tục cho bà con. Thứ 2 nữa trong quá trình phát quang thì chúng tôi luôn luôn đảm bảo khoảng cách an toàn, điều kiện tiến hành công việc là phải theo quy trình mà liên ngành đã quy định”.

Cùng với việc phát quang đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, Công ty Điện lực Gia Lai cũng đã chủ động kiểm tra, sửa chữa và chuyển các đường dây của khách hàng nằm xa vị trí trụ về gần nhà người dân. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, sửa chữa, nâng cấp, đồng thời tuyên truyền cho người dân cách xử lý khi gặp sự cố trước khi mùa mưa bão đến. Đặc biệt, hàng năm Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức diễn tập, sẵn sàng ứng phó với thiên tai cho tất cả các đơn vị trực thuộc. Cùng với đó chỉ đạo các đơn vị Điện lực trực thuộc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện, đặc biệt là lực lượng xung kích để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra bão, ngập lụt tại địa phương.

Ông Đoàn Ngọc Minh – Phó Giám đốc Kỹ thuật Điện lực Pleiku cũng cho biết: “Để thực hiện tốt việc phòng chống lụt bão trong năm 2022 đơn vị chúng tôi đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, thành lập đội xung kích để sẵn sàng cho việc xử lý sự cố xảy ra. Ngoài ra chúng tôi cũng sử dụng vật tư, trang thiết bị dụng cụ để phục vụ công tác xử lý sự cố. Về biện pháp kỹ thuật thì chúng tôi đã tổng kiểm tra lưới điện, đặc biệt là các vị trí xung yếu. Ngoài ra chúng tôi cũng dùng các thiết bị xịt nước hotline để kiểm tra và ngăn ngừa sự cố xảy ra. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chuẩn bị công tác rào chắn những vị trí mất an toàn ở khu dân cư, trường học, chợ …. Bên cạnh đó chúng tôi cũng ưu tiên một số vốn để xủa lý nhũng điểm xung yếu, rào chắn và có biện pháp ngăn ngừa sự cố xảy ra trên lưới điện thành phố Pleiku”.

Hiện Công ty Điện lực Gia Lai đang quản lý vận hành hơn 400 km đường dây 110kV; hơn 5.000 km đường dây trung áp; hơn 5.100 km đường dây hạ áp; 17 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 934MVA; 12 trạm biến áp (TBA) trung gian với tổng công suất 65,45MVA; 5.453 TBA phân phối với tổng công suất 1.437,476 MVA và hơn 340 thiết bị đóng cắt. Để đảm bảo an toàn lưới điện, đặc biệt là trong mùa mưa bão, bên cạnh chuẩn bị về trang thiết bị, vật tư và con người, thời gian qua Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai sửa chữa nhiều hạng mục quan trọng như: Sửa chữa hơn 125 km đường dây hạ áp, hơn 95 km đường dây trung áp, chụp bọc kín chống động vật xâm nhập 55 trạm biến áp, lắp đặt 647 chụp đầu cột, thay thế và sửa chữa 98 cầu chì tự rơi, 31 chống sét van hạ áp, 74 chống sét van trung áp, hơn 6.900 sứ đứng, hơn 3.200 sứ treo, 19 bộ tụ bù trung áp và 05 máy cắt; sửa chữa 09 hạng mục TBA 110kV và 09 hạng mục đường dây 110kV với tổng số vốn đầu tư sửa chữa hơn 82 tỷ đồng.

Lê Thư, Minh Trung

