Ngẩn ngơ ngắm mùa đông cổ tích ở Shirakawa-go, Nhật Bản

Nằm tại tỉnh Gifu, làng cổ Shirakawa-go là một trong những điểm đến hàng đầu tại Nhật Bản. Vào mùa đông, Shirakawa-go khoác lên mình một màu trắng xóa, đẹp như bức tranh cổ tích.

Shirakawa-go có 4 mùa rõ rệt, dù tới thăm ngôi làng vào bất kỳ thời điểm nào du khách đều có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp như chốn thần tiên. Vào mùa xuân và mùa hè, Shirakawa-go chìm trong sắc màu xanh ngát của cỏ cây, hoa lá. Đến mùa thu, không gian trở nên thơ mộng khi lá cây bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Nếu may mắn đến Shirakawa-go vào mùa đông, du khách sẽ chứng kiến khung cảnh như cổ tích, khi tuyết rơi trắng xóa phủ kín những con đường và mái nhà cổ tại đây.

Trong tiếng Nhật, Shirakawa-go có nghĩa là “ngôi làng của những dòng sông trắng”. Tên gọi này khiến nhiều người nghĩ ngay đến cảnh tuyết rơi khiến những con đường trắng xóa tựa dòng sông uốn lượn. Shirakawa-go cũng một trong những ngôi làng lâu đời nhất tại Nhật Bản. Theo các tài liệu khai quật nơi đây, người ta phát hiện ra dấu vết của việc chế tạo ra thuốc súng và sản xuất tơ lụa đã phát triển ở Shirakawa-go từ những năm 1700, phát triển rực rỡ dưới thời kỳ Edo.

Được UNESCO ghi danh là di sản thế giới từ năm 1995, Shirakawa-go có hơn 100 ngôi nhà, trong đó có hơn 20 căn nhà cổ bằng gỗ hàng trăm năm tuổi được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Những ngôi nhà cổ này được dựng lên với lối kiến trúc Gassho-zukuri độc đáo, hiện nay vẫn giữ được gần như nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu. Kiểu kiến trúc Gassho-zukuri là nhà tranh mái dốc, gợi hình ảnh một bàn tay đang chắp lại để che chở cho dân làng an bình qua những mùa đông lạnh lẽo và trận bão tuyết khắc nghiệt.

Các ngôi nhà thường được dựng theo trục Bắc – Nam, được lựa chọn vị trí kỹ càng nhằm hạn chế sức gió, cũng như giúp cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Trong đó phần mái dốc của ngôi nhà ở Shirakawa-go là để đối phó với lượng tuyết rơi rất dày vào mùa đông. Phần mái tranh của những ngôi nhà này là lớp rơm dày đến 50cm để chống tuyết và lạnh. Hàng năm, các ngôi nhà đều được tu sửa để giữ nguyên dáng vẻ như nó đã có trong suốt cả trăm năm qua.

Điểm du lịch chính ở làng cổ Shirakawa-go là khu Ogimachi gồm những ngôi nhà lớn nhất. Du khách cần lưu ý một số ngôi nhà không mở cửa tham quan tự do, vì người dân vẫn đang sống và sinh hoạt bình thường tại đây. Qua thời gian, các ngôi nhà và tập quán, phong tục của dân làng vẫn không khác nhiều so với hàng trăm năm trước. Đó cũng là lý do làng cổ Shirakawa-go được mệnh danh là “Nơi thời gian không thể chạm đến”.

Chỉ mất khoảng vài giờ là du khách có thể tản bộ và đi hết ngôi làng. Để ngắm toàn cảnh Shirakawa-go, du khách nên đến đài quan sát, cũng chính là điểm check-in đẹp nhất tại Shirakawa-go. Nếu không muốn đi bộ, du khách có thể chọn đi xe buýt để đến đài quan sát này. Xe buýt vận hành trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 15:40, giá vé cho 1 chiều là 200 yên.

Với địa thế núi cao bao quanh, tuyết phủ trắng xóa nên làng cổ Shirakawa-go gần như tách biệt hẳn với cuộc sống hiện đại nhộn nhịp và ồn ào bên ngoài. Thế nhưng, chính điều kiện tự nhiên khác biệt này đã mang đến cho ngôi làng Shirakawa-go một sức cuốn hút diệu kỳ, khiến nơi đây trở thành một trong số những địa điểm du lịch tuyệt vời nhất khi tới tham quan Nhật Bản.

Một trong những lễ hội đặc biệt nhất ở đây là “Shirakawa-go Winter Light-up”. Vào mùa đông, cả ngôi làng sẽ được thắp sáng lộng lẫy vào 6 đêm trong 3 tuần (mỗi tuần 2 đêm). Vì mỗi năm làng Shirakawa-go chỉ lên đèn 6 lần nên mặc cho thời tiết giá lạnh, hàng nghìn du khách vẫn đổ về đây để được chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc biệt này.

Ẩm thực độc đáo tại Shirakawa-go cũng là thứ níu chân du khách. Trong tiết trời lạnh giá thì món mì Soba, mì Udon nóng hổi là những món ăn hoàn hảo cho du khách. Bên cạnh đó, thịt bò Gifu, bánh Goheimochi, cá Ayu… là những đặc sản không thể bỏ qua khi đến vùng Gifu. Để hành trình khám phá Nhật Bản thêm trọn vẹn, du khách có thể kết hợp thêm một số địa điểm lân cận với làng Shirakawa-go như khu phố cổ Takayama, vườn quốc gia Hakusan, lâu đài Gifu, suối nước nóng Gero…

Du khách đến Shirakawa-go vào mùa đông cần lưu ý nhiệt độ thường giảm xuống dưới 0 độ C, và những con đường bị bao phủ bởi băng tuyết nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài các loại quần áo giữ nhiệt ấm áp, du khách nên chuẩn bị đủ phụ kiện như găng tay, khẩu trang, khăn và chọn giày phù hợp./.

Theo VOV

Lượt xem: 12