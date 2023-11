“Những địa danh ma ám” rùng rợn nhất nước Mỹ

Ngôi nhà phù thủy, thị trấn “đầy dãy những bóng ma”,… đây chắc hẳn là các địa danh nổi tiếng khó lòng bỏ qua dành cho những người đam mê hiện tượng huyền bí.

Savannah, Georgia: thị trấn ma quái (Thành lập năm: 1733)

Câu chuyện của “thị trấn ma” Savannah bắt đầu được công chúng biết đến từ khi cuốn sách “Nửa đêm trong khu vườn thiện và ác” xuất bản năm 1994. Trong phim truyện “Midnight” được quay tại ngôi nhà ma ám “Mercer-Williams” tại thị trấn, khi quay cảnh hai nhân vật Danny Hansford và Jim Williams chết, không ít du khách kể lại rằng họ đã nhìn thấy một cậu bé bên trong cửa sổ. Hiện nay, ngôi nhà này thậm chí đã trở thành một bảo tàng, nơi du khách có thể tự mình trải nghiệm sự ma mị.

Tại Nghĩa trang Colonial Park cũ được thành lập vào những năm 1750, ước tính có khoảng 12.000 người được chôn cất, mặc dù trên thực tế chỉ còn lại 700 bia mộ. Nhiều du khách còn khẳng định rằng họ đã nhìn thấy “những bóng người” lảng vảng xung quanh khu đất. Cũng bởi vậy mà đường Abercorn còn trở thành nơi có một số tour du lịch ma quái giới thiệu là một trong những lâu đài bị ma ám nhất trong thành phố. Chính những người dân địa phương tại thị trấn cùng cho biết, họ thường xuyên bắt gặp “những hồn ma” hay các thực thể huyền bí trong thành phố. Nhiều người còn khẳng định, bất kỳ tòa nhà hơn 100 năm tuổi nào ở Savannah cũng có thể cảm thấy một sự hiện diện ma quái.

Một thiên thần nhìn chằm chằm vào du khách đến Nghĩa trang Bonaventure (Ảnh: Adobe Stock)

Salem, Massachusetts: Nơi phù thủy bị săn đuổi và bây giờ được tôn vinh (Thành lập từ: 1626)

Câu chuyện huyền bí về thành phố này bắt nguồn từ năm 1690. Trong thời kỳ này, đã có đến hơn 200 người, phần lớn là phụ nữ, bị buộc tội một cách thiếu căn cứ là “phù thủy” và bị hành quyết một cách dã man. Ngày nay để tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc “thanh trừng phù thủy” trong quá khứ, thành phố này đã xây dựng một ngôi nhà “phù thủy” tại chính nhà của Thẩm phán Jonathan Corwin, người từng là chủ trì một số cuộc kiểm tra bị buộc tội “phù thủy” thời kỳ đó.

Cho đến nay, nơi đây trở thành công trình kiến ​​trúc duy nhất còn lại ở Salem có liên quan trực tiếp đến các phiên tòa xét xử phù thủy, và được mở cửa cho những du khách tò mò muốn trải nghiệm.

Ngôi nhà Phù thủy là một trong số ít những ngôi nhà còn sót lại ở Salem đã trực tiếp tham gia vào cuộc săn phù thủy năm 1692 (Ảnh: Getty Images)

Thành phố News Orleans, bang Louisiana: Nơi hồn ma đi giữa những người đang sống

New Orleans không chỉ nổi tiếng là nơi sinh sống của những ma cà rồng và phù thủy tự xưng, mà nhiều du khách còn khẳng định, đây là nơi trú ngụ của rất nhiều linh hồn. Thành phố này, còn được chọn làm bối cảnh cho các dự án phim kinh dị như “True Blood”, “American Horror Story” và “Interview with the Vampire”.

Tai đây, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những hiện tượng kỳ bí hay thậm chí là những “linh hồn” đi lại giữa ban ngày. Theo lời của những người dân địa phương, trong thành phố có một hồn ma tên là Caroline, một nữ diễn viên biểu diễn tại nhà hát vào những năm 1930, cô được cho rằng đã chết do rơi từ trên cao xuống với bộ áo cưới trên người, từ đó người ta vẫn thường thấy hình ảnh cô gái mặc váy trắng thoáng xuất hiện ở khu vực này. Một số linh hồn dường như không bao giờ ở yên một chỗ, thậm chí có một số hồn ma giờ đây đã được biết tên, như hồn ma Henry Vignes có vóc dáng cao lớn và đôi mắt xanh biếc.

Ngoài ra, nơi đây còn có có rất nhiều linh hồn nổi tiếng khác, như linh hồn một bà chủ Marguerite tại Nhà hát Opera Cổ của Pháp, bà đã chết nhiều năm nhưng nhiều người vẫn bắt gặp linh hồn của bà thấp thoáng tại đây. Hay nhà Absinthe Cổ, là một quán bar đã mở cửa hơn 200 năm, nơi các linh hồn nổi tiếng thích thưởng thức đồ uống. Ngay cả quán Cafe du Monde nổi tiếng thế giới cũng có hồn ma nhân viên thỉnh thoảng xuất hiện.

