Top 5 diễn viên trẻ Hàn Quốc khởi nghiệp thành người mẫu thành công nhất

Xuất thân là người mẫu rồi theo đuổi con đường diễn xuất, những nam nữ diễn viên K-pop luôn nỗ lực cải thiện kỹ năng diễn xuất và tạo dựng tên tuổi cho mình như những diễn viên thực thụ. Một số bộ phim truyền hình ăn khách là cơ hội tuyệt vời để họ thể hiện tài năng và đưa sự nghiệp diễn xuất của mình lên một tầm cao mới.

Jung Ho Yeon

Một trong những diễn viên gây sốt nhất thời điểm hiện tại chính là nữ chính quyến rũ của bộ phim Squid Game đình đám của Netflix, Jung Ho Yeon.

Ho Yeon bắt đầu sự nghiệp ở Hàn Quốc, tham gia Tuần lễ Thời trang Seoul trong một vài mùa trước khi tham gia Korea’s Next Top Model và giành vị trí Á quân. Từ đó, cô lấn sân sang thị trường quốc tế và bắt đầu tham gia các sàn diễn trên khắp thế giới. Năm 2021, Squid Game được công chiếu và biến Ho Yeon thành ngôi sao quốc tế. Vào thời điểm đó, người mẫu chuyển sang làm diễn viên đã có cái bắt tay độc quyền với Louis Vuitton, khi thương hiệu đưa cô trở thành đại sứ toàn cầu.

Jung Ho Yeon đã nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu. Sự nổi tiếng của cô được đông đảo người chú ý. Instagram của nữ diễn viên đã chứng kiến ​​​​số lượng người theo dõi tăng vọt nhanh chóng. Thành công đáng kinh ngạc này cũng phải kể đến nhờ màn thể hiện ấn tượng của cô trong vai cầu thủ số 067 – Sae Byeok.

Lee Sung Kyung

Sở hữu chiều cao vượt trội 1m75 cùng màu mắt màu hạt dẻ độc đáo, Lee Sung Kyung đã có ngoại hình vô cùng nổi bật trong bộ phim truyền hình đầu tay It’s Ok, That’s Love khi vào vai nhân vật Oh So Nyeo.

Những bộ phim truyền hình sau đây cô tham gia như Cheese In The Trap, Doctors đều trở thành hit lớn và củng cố vị thế của cô trong làng giải trí. Đặc biệt, với vai nữ chính trong Nàng tiên cử tạ Kim Bok Joo, Lee Sung Kyung đã thành công phủ sóng tên tuổi của mình trên toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lee Sung Kyung liên tục tham gia nhiều dự án tên tuổi, gần đây nhất là Người thầy lãng mạn, Thầy giáo Kim 2 bên cạnh Ahn Hyo Seop.

Nam Joo Hyuk

Dù diễn xuất của Nam Joo Hyuk vẫn nhận được nhiều phản ứng trái chiều nhưng độ nổi tiếng của anh là không thể phủ nhận. Nam diễn viên đã có được lượng fan đông đảo sau khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình ăn khách School 2015. Anh vào vai Han Yi An, một hot boy trung học và một vận động viên bơi lội. Ngoài ra, anh còn thành lập cặp đôi với nhiều mỹ nhân xứ Hàn như Seo Hyun trong Moon Lovers và Suzy trong Start Up.

Nam Joo Hyuk cũng trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn một năm kể từ Tuổi 25 tuổi 21. Đây cũng là dự án đầu tiên của nam diễn viên hậu ồn ào bạo lực học đường.

Tờ Sports Khan (Hàn Quốc) nhận xét Nam Joo Hyuk trên poster nổi bật với ánh mắt lạnh, nhưng bộc lộ được sự quyết tâm và tự tin với công việc nguy hiểm mà mình lựa chọn.

Trước đó, trong loạt teaser Vigilante, Nam Joo Hyuk gây ấn tượng với nhiều cảnh đánh đấm và bạo lực. TV Report cũng cho hay nhiều người xem tò mò liệu ngôi sao Hàn sinh năm 1994 sẽ thể hiện nhân vật phức tạp và đầy u ám như Kim Ji Yong như thế nào.

Hwang In Yeop

Được biết đến là ngôi sao mới nổi trong showbiz Hàn, nam diễn viên 30 tuổi Hwang In Yeop vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung. Đó là lý do tại sao anh ấy vẫn có thể đóng vai học sinh trung học ở độ tuổi của mình.

Với diễn xuất chân thực và biểu cảm tự nhiên, Hwang In Yeop đã và đang thu hút sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả trên toàn cầu. Anh được ghi nhận là một diễn viên trẻ có triển vọng và tiềm năng phát triển trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Là một diễn viên đa năng, không chỉ trong diễn xuất phim truyền hình mà còn trong các dự án khác như phim ngắn và video âm nhạc. Hwang In Yeop đang chứng minh sự đa dạng và khả năng thích ứng của anh với các loại hình nghệ thuật khác nhau. Ngoài sự nổi tiếng trên con đường diễn xuất, Hwang In Yeop còn được đánh giá cao về thần thái và phong cách thời trang của mình với tư cách người mẫu. Chiều cao lý tưởng và ngoại hình sắc sảo khiến chàng trai gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Dù Hwang In Yeop không có nhiều thời gian lên hình cho vai Goo Ja Sung trong 18 Again nhưng anh vẫn để lại ấn tượng đặc biệt tới người hâm mộ. Bất ngờ thay, sau khi True Beauty nổi tiếng khắp thế giới, vai diễn Han Seo Joon lại trở thành bước ngoặt của Hwang In Yeop, đưa anh trở thành ngôi sao đang lên.

Ngoài ra, Hwang In Yeop sẽ đóng cặp cùng Seo Hyun Jin trong dự án phim điện ảnh tiếp theo của anh.

Han Ji Hyun

Sinh năm 1996, nữ diễn viên trẻ Han Ji Hyun được công nhận nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình ăn khách Penthouse. Nữ diễn viên kiêm người mẫu Han Ji Hyun khiến tất cả người hâm mộ điện ảnh kinh ngạc với màn thể hiện xuất sắc trong vai cô nàng ngổ ngáo Joo Seok Kyung. Diễn xuất của cô khiến người xem rất ghét nhân vật này nhưng không hiểu sao họ vẫn có thể thông cảm cho cô.

Đáng chú ý, nữ diễn viên đã xuất hiện trong một video nhảy theo bài hát hit của Chungha Gotta Go. Han Ji Hyun, người đang gây sốt khi thể hiện vai diễn Joo Seok Kyung trong bộ phim truyền hình ăn khách Penthouse của đài SBS, đã gây ấn tượng với người xem với những bước nhảy giống thần tượng của mình. Như thể là một ngôi sao K-pop, cô ấy đã cover bài hát một cách nhuần nhuyễn và xuất sắc. Nữ diễn viên (bên trái) cho thấy cô có khả năng thực hiện các động tác một cách dứt khoát, đồng bộ.

Được biết, Han Ji Hyun tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, ngôi trường của nhiều diễn viên nổi tiếng. Đó là lý do tại sao cô sở hữu kỹ năng diễn xuất tuyệt vời có thể so sánh với bất kỳ diễn viên nào cùng thời với cô.

