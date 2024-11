Chiêm ngưỡng bộ sưu tập túi xách hàng hiệu của Taylor Swift

Túi Kendrick của Brandon Blackwood

Được Taylor Swift ưa chuộng, NYC luôn là điểm nhấn trong phong cách thời trang của nữ ca sĩ. Chiếc túi của NYC giống một chiếc cốp thu nhỏ, không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Với NYC, chiếc túi không đơn thuần như thế. Nó còn là sản phẩm trí tuệ của Brandon Blackwood, một nghệ sĩ điêu luyện ở New York. Những thiết kế của anh không chỉ là phụ kiện mà chính là biểu tượng của sự thay đổi.

Giờ đây, những sáng tạo của Blackwood là những sản phẩm được yêu thích trong thế giới thời trang, với những sản phẩm trải dài từ những đôi bốt cao cho đến những chiếc áo khoác ngoài sang trọng. Đầu năm nay, Swift đã mang chiếc clutch Brandon Blackwood, gợi lên sự sang trọng thầm lặng trong bộ trang phục bao gồm quần xếp li của The Row, áo trễ vai Alaia quyến rũ và đôi sandal Aquazzura nhung tăng thêm vẻ sang trọng đến từng bước. Kiểu dáng đặc biệt này chỉ là một trong nhiều cách mà Swift đã chỉ cho chúng ta cách biến một chiếc túi mini thành món đồ theo xu hướng.

Túi Nirvana từ Aupen

Taylor Swift cũng rất yêu thích túi xách của Aupen Nirvana. Tác phẩm mang tính biểu tượng này không chỉ là một bữa tiệc mãn nhãn với thiết kế bất đối xứng độc đáo; đó là minh chứng cho chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức. Giá bán lẻ từ 180 USD đến 340 USD. Đây chính là chiếc túi mà Swift đã chụp ảnh trong một buổi hẹn hò với ngôi sao NFL.

Có nguồn gốc từ Brooklyn và Singapore, Aupen đang tạo dựng một vị trí thích hợp cho các phụ kiện đề cao chất liệu bền vững và không gây hại cho động vật. Túi Nirvana là bằng chứng cho sự thành công trong sứ mệnh của họ. Swift đã nhiều lần được phát hiện diện chiếc Aupen Nirvana, gần đây cô đã kết hợp nó với một chiếc áo nịt ngực Versace sắc sảo, quần xếp ly và áo khoác kẻ sọc cổ điển – một sự kết hợp vừa tinh tế vừa sắc sảo.

Túi đeo chéo M Frame của Mansur Gavriel

Phong cách mùa hè của Swift vừa giản dị nhưng lại sang trọng. Không thể phủ nhận khi cô diện chiếc túi đeo chéo Mansur Gavriel rất bắt mắt. Là một thương hiệu nổi lên nhờ những đường nét gọn gàng và chất liệu sang trọng, bộ đôi couturier này đã trở thành món đồ không thể thiếu đối với những người quan tâm đến sự sang trọng tinh tế.

Swift kết hợp chiếc túi với một chiếc áo polo cổ điển vừa vặn, tối màu ôm sát dáng người của cô, trong khi chiếc quần short denim mang lại sự thoải mái trong mùa hè, được cắt cao để đánh tan cái nóng của thành phố.

Túi đeo chéo da của Tod’s

Chiếc túi đeo chéo bằng da Tod’s hiện đã trở thành đặc trưng của Taylor. Swift đã mang kho báu Tod’s này từ những cuộc vui chơi ban ngày đến những cuộc vui chơi vào ban đêm, thể hiện rõ rằng đây không chỉ là một chiếc túi, đó là phong cách của cô.

Tại Sushi Park, trong chiếc áo len móc H&M boho-chic và vải denim Khaite, vẻ ngoài của Taylor là bậc thầy về trang phục sang trọng thường ngày và chiếc túi Tod’s của cô là điểm nhấn. Taylor Swift đã giúp chiếc túi tạo được dấu ấn trên bất kỳ trang phục nào. Chiếc túi không chỉ là một phụ kiện mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy được nhìn thấy bên trong các quán cà phê, những bức ảnh chụp nhanh về phong cách đường phố và những cuộc trò chuyện bí mật của những nơi tụ tập nổi tiếng.

Túi Viv’ Choc bằng da của Roger Vivier

Trong một buổi đi chơi đêm, người đoạt giải Grammy đã mang bên mình một chiếc túi da Roger Vivier Viv’ Choc màu đỏ tía, đeo một cách thanh lịch, kết hợp cùng chiếc áo nịt ngực quây Balenciaga và chân váy da Khaite Keene. Sải bước bên cạnh Travis Kelce, cô tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài của mình bằng một đôi bốt đen cao đến mắt cá chân của Louis Vuitton Star Trail.

Với nhãn hiệu sản xuất tại Ý, chiếc túi là hiện thân của tay nghề thủ công chất lượng với phong cách vượt thời gian, một món đồ yêu thích trong tủ quần áo của Swift.

Túi máy ảnh của Louis Vuitton

Sải bước trên đường phố New York, Swift gây chú ý với túi máy ảnh Louis Vuitton, một phụ kiện kỳ ​​quặc đã đeo trên vai cô không chỉ trong những chuyến đi dạo thông thường, nó còn là người bạn đồng hành thường xuyên của cô trong những bữa tối hạng A cũng như những chuyến đi chơi trong ngày.

Chiếc túi là một sản phẩm hiện đại tiếp nối di sản của Louis Vuitton, kết hợp khóa chữ S đặc biệt, các góc kim loại và đinh tán mang tính biểu tượng của Petite Malle với hình dáng tươi mới vừa cổ điển vừa hiện đại.

Điểm nhấn đặc biệt của Taylor trên túi máy ảnh LV bao gồm sự kết hợp phong cách thời trang tinh tế gồm: áo phông Daydreamer Shania Twain Any Man of Mine, giày thể thao màu trắng New Balance x Ganni 1906R và đôi tất xếp nếp cổ điển của Free People Movement và chiếc mũ Still Here Dad màu kaki.

Túi bánh quy may mắn của Yuzefi

Một phụ kiện sang trọng khác trong tủ đồ thời trang của Taylor là túi Yuzefi Fortune Cookie – một thiết kế vừa lạ mắt vừa sang trọng. Được làm thủ công ở Tây Ban Nha từ da mịn, chiếc túi đặc biệt này là lời ca ngợi đặc tính đổi mới của thương hiệu có trụ sở tại London. Yuzefi có một cách tiếp cận vui tươi với chiếc túi cùng tên, thực sự có hình dạng giống như một chiếc bánh quy may mắn để thu hút sự chú ý của tất cả người xem.

Hình dáng độc đáo của chiếc túi là sự thay đổi mới mẻ từ chiếc túi Loaf mang tính biểu tượng của Yuzefi, nổi bật với nội thất lót da lộn và phần cứng kim loại tông màu bạc tăng thêm nét tinh tế.

Swift kết hợp món đồ độc đáo này với một bộ trang phục thoải mái: mũ chino cotton của Ralph Lauren, áo ba lỗ bằng lụa và cashmere của Gabriela Hearst Nevin, cùng quần vải lanh ống rộng của Vince. Hoàn thiện vẻ ngoài với đôi bốt cao đến mắt cá chân Robin Leather của The Row, Swift dễ dàng kết hợp sự thoải mái thông thường với sự sang trọng tinh tế của túi Yuzefi.