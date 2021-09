Sáng 19/9, hơn 448.000 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi hơn 448.000 ca COVID-19 trên tổng số 677.023 ca mắc.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

– Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 677.023 ca mắc COVID-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.881 ca nhiễm).

– Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 672.592 ca, trong đó có 445.594 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 15/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (331.032), Bình Dương (175.963), Đồng Nai (39.020), Long An (30.079), Tiền Giang (12.957).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

– Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 18/9 là 14.903 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 448.368

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.447 ca, trong đó:

– Thở ô xy qua mặt nạ: 3.494

– Thở ô xy dòng cao HFNC: 916

– Thở máy không xâm lấn: 232

– Thở máy xâm lấn: 771

– ECMO: 34

3. Số bệnh nhân tử vong:

– Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 250 ca.

– Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

– Trong 24 giờ qua đã thực hiện 232.641 xét nghiệm cho 560.173 lượt người.

– Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.410.946 mẫu cho 48.052.825 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 33.555.359 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.208.264 liều, tiêm mũi 2 là 6.347.095 liều.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 19/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 228.744.404 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.697.787 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 361.591 và 5.413 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 205.362.408 người, 18.684.209 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.133 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 41.156 ca nhiễm mới; tiếp theo là Ấn Độ (31.121 ca) và Anh (30.144 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới với 799 người chết; tiếp theo là Mỹ (578 ca) và Iran (355 ca). Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 42.841.063 người, trong đó có 691.291 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.447.010 ca nhiễm, bao gồm 444.869 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.102.536 ca bệnh và 589.744 ca tử vong

TP HCM: F0 tự điều trị không có xác nhận cần tiêm vaccine để có thẻ xanh COVID

Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) có văn bản gửi TP Thủ Đức và các quận, huyện hướng dẫn xác định người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh.

Theo HCDC, theo kế hoạch dự kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP, người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly y tế là đủ điều kiện có “thẻ xanh COVID”.

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp người dân tự làm xét nghiệm, tự cách ly theo dõi tại nhà chưa được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xác nhận vì nhiều lý do khác nhau.

Theo HCDC, với trường hợp tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và được trạm y tế phường, xã, thị trấn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường đại học y hoặc các tổ chức thiện nguyện đảm trách xác nhận là đúng thì được xem như đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà.

Còn với trường hợp không được tổ chức hoặc cá nhân xác nhận thì cần được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Phú Yên: Mổ lấy thai an toàn cho sản phụ F0 viêm phổi nặng

Tối 18/9, BS Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng một ê kíp của Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai an toàn cho một thai phụ mang thai tuần 37 bị viêm phổi nặng, dương tính với SARS-CoV-2.

Thai phụ 33 tuổi, là công dân Phú Yên sinh sống tại tỉnh Bình Dương vừa được tỉnh Phú Yên đón về địa phương theo kế hoạch đón công dân, qua xét nghiệm phát hiện thai phụ mắc COVID-19 và được cách ly điều trị tại BV dã chiến thị xã Đông Hòa.

Ngày 17/9, thai phụ được chuyển đến khu dương tính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều trị với biểu hiện viêm phổi nặng, khó thở. Trưa 18/9, nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu suy thai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cùng Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên đã hội chẩn quyết định phẫu thuật lấy thai nhi.

Do thai phụ bị viêm phổi nặng, khó thở nên việc theo dõi và thực hiện các thao tác mổ lấy thai phức tạp hơn bình thường. Ca mổ diễn ra trong một giờ đồng hồ, em bé nặng 3,4 kg, khỏe mạnh, được đưa đến Khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên để chăm sóc, theo dõi; sản phụ tiếp tục được điều trị tại khu dương tính, BV Đa khoa Phú Yên

Bình Dương: Hơn 135.000 người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Ngày 18/9, Sở Y tế Bình Dương thông báo trong 24 giờ qua toàn tỉnh ghi nhận 2.877 ca mắc mới, giảm 1.136 ca so với ngày 17/ 9 (4.013 ca).

Tính trong đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 175.963 ca mắc COVID-19. Ngày 18/9, toàn tỉnh có thêm 3.156 bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ 4 là 135.810 người.

Nhờ hoạt động tốt của trạm y tế lưu động kết hợp với trạm y tế truyền thống nên thời gian qua số bệnh nhân xuất viện tại tầng 1A (được nâng cấp từ các khu cách ly) nhiều hơn. Điển hình, trong ngày có 3.156 bệnh nhân xuất viện nhưng ở tầng 1A có tới 2.659 bệnh nhân. Trước đó, ngày 17/9 cũng ghi nhận 3.829 người xuất viện trong tổng số 5.212 người xuất viện.

Theo thống kê, tính đến ngày 18/9 toàn tỉnh có 142 trạm y tế lưu động, đã chăm sóc cho hơn 1.800 F0 tại nhà; trong đó có hơn 800 F0 đã khỏi bệnh; hướng dẫn, tư vấn sức khỏe cho hơn 10.800 trường hợp; cấp phát gói thuốc an sinh tại nhà cho hơn 2.400 và phát hiện sơ cứu chuyển viện 234 trường hợp nặng.

