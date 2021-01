Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ kéo dài 5-7 ngày nữa

Theo chuyên gia TT Dự báo KTTV Quốc gia, đợt rét đậm, rét hại này kéo dài từ 13/1 đến 17/1. Trong khi đó, những ngày qua, thời tiết ở miền Bắc lại rất hanh khô.

Số liệu độ ẩm đo được chiều 13/1 ở Thủ đô Hà Nội ở mức 23%, chỉ cải thiện đôi chút so với hôm trước và cách rất xa mức ẩm lý tưởng cho cơ thể. Dự báo chuỗi ngày hanh khô ở thủ đô Hà Nội sẽ còn duy trì 3 ngày nữa. Độ ẩm trưa chiều có tăng nhưng sẽ không vượt quá 50%.

Trong cùng một ngày, Nam Bộ lạnh vào buổi đêm, trưa, chiều thì nắng nhiều. Bắc Bộ cũng gần như vậy, người dân được hưởng tiết trời nắng ấm vào ban ngày nhưng vẫn phải chịu cái rét cóng về đêm và sáng sớm.

Sáng nay (14/1), miền Bắc vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 5-10 độ C, vùng núi cao như Sa Pa, Đông Văn chỉ từ 1 – 3 độ C. Trời tiếp tục có nắng ấm, nhiệt độ tăng thêm cả chục độ, cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ 20 – 22 độ C.

Hầu khắp Bắc Bộ, nhiệt độ ngày đêm cũng chênh lệch như vậy. Thậm chí, ở vùng núi cao như Lạng Sơn còn chênh tới 16 độ C, ban đêm chỉ 5 độ C, ban ngày lại lên tới 21 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất đêm 13/1 chỉ khoảng 10 độ C. Còn trưa và chiều nay (14/1), trời ấm rõ khi nắng xuất hiện. Nhiệt độ tăng lên nhanh, cao nhất có thể lên 22 độ C.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất trong đêm 13/1, sáng sớm 14/1 sẽ khoảng 17 – 21 độ C. Sau đó đến trưa và chiều 14/1, trời nắng nhiều, nhiệt độ dự báo tăng lên 28 – 31 độ C.

Trước tình hình rét đậm, rét hại, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cáo người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh, nhất là tại các trường nội trú ở vùng núi cao. Đó là hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời, căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại từng địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 14/1:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi 7-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ độ C, phía Nam từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, miền Đông 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Trên biển, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m, chiều và đêm 14/1 gió giảm dần.

