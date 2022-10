Nghệ An điều động thêm 200 cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả lũ quét

Tỉnh Nghệ An đã lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra

Đợt lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã làm 1 người chết, 15 ngôi nhà bị trôi, hơn 100 ngôi nhà bị ngập. Nhiều điểm bị sạt lở gây chia cắt.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Keng Đu phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi nước rút, các lực lượng đã hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, khẩn trương đưa máy móc nạo vét bùn đất, nối lại giao thông. Trước mắt, hỗ trợ người dân là ưu tiên của địa phương.

Qua nắm bắt tình hình tại hiện trường do lũ quét gây ra, tỉnh Nghệ An đã lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, thực hiện tốt phương châm ‘4 tại chỗ’ trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tập trung lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.

Nguyên nhân lũ quét là do mưa lớn, nước từ thượng nguồn các xã Tây Sơn, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đổ về. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Do mưa lũ xảy ra bất thường, thời gian đột ngột, cường độ lớn, gây thiệt hại lớn cho địa phương. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang dồn tổng lực nhân lực, vật lực, hàng hoá, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác nhằm giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn ban đầu, đồng thời khẩn trương khắc phục hệ thống giao thông hư hỏng, sớm chi viện cho khu vực bị chia cắt chưa thể tiếp cận trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Châu Khê phối hợp với lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: TTXVN

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Phúc Sơn giúp người dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn khắc phụ hậu quả mưa lũ. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Nghệ An đã điều động thêm 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng, công an cùng với lực lượng địa phương khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra.

Hiện mưa lũ đã giảm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính quyền huyện Kỳ Sơn đã thành lập các đoàn công tác đến hỗ trợ các hộ dân đang bị cô lập, có phương án khắc phục kịp thời sau mưa lũ.

Theo VTV

