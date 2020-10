Miền Trung sẵn sàng đối phó áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lũ mới

Tại các tỉnh miền Trung, người dân và chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Từ đêm qua đến sáng nay (16/10), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại thành phố Đà Nẵng, mực nước trên các sông đang lên trên báo động 1. Ở các khu vực ven biển, ngư dân đã chủ động đưa tàu thuyền vào neo trú an toàn.

Tàu thuyền của ngư dân Đà Nẵng neo trú tại âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng

Ông Huỳnh Hùng, ngư dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết: “Ngư dân người nào cũng chuẩn bị sẵn. Áp thấp nhiệt đới thì, mọi người cột tàu neo đậu kiên cố, chạy ra âu thuyền trú bão. Bão gió vào, ngư dân phải rời khỏi tàu chứ ở dưới tàu rất nguy hiểm”.

Hiện các địa phương ở tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ở những vùng ngập lut, chính quyền địa phương tập trung rà soát và thực hiện sơ tán người dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn. UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Những ngày gần đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo thủy điện phía đầu nguồn phải xả lũ trước khi đón mưa mới. Bây giờ địa phương tiếp tục phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Nếu nước lớn sẽ di dân từ khu vực thấp lên khu vực cao, trong trường hợp nước lớn nữa sẽ tiếp tục di dân tập trung tại những điểm đã bố trí sẵn”.

Ngư dân Đà Nẵng neo cột tàu thuyền tránh áp thấp nhiệt đới.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão. Bộ đội Biên phòng và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi kiểm soát chặt các phương tiện tàu thuyền. Từ chiều nay, tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn và ngược lại sẽ tạm ngưng hoạt động. Đại úy Phan Xuân Huề, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ cho biết: đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

“Đối với phương tiện đã vào trú tránh, Trạm tiếp tục duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát; đồng thời sử dụng ca nô tuần tra ngăn chặn các phương tiện có biểu hiện trố tránh sự kiểm tra, kiểm soát, ra khơi khai thác hải sản”./.

Lượt xem: