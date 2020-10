Lộ diện 30 gương mặt cuối cùng của vòng Bán kết Hoa Hậu Việt Nam 2020

Sau vòng Sơ khảo phía Bắc, Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã tìm ra 30 cô gái xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Bán kết

Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã đi được 1/3 chặng đường với nhiều chuỗi hoạt động hấp dẫn nhằm “giữ nhiệt” cho cuộc thi. Cách đây vài ngày, 30 thí sinh đầu tiên của vòng Bán kết đã được công bố sau khi vòng Sơ khảo phía Nam khép lại. Tiếp nối thành công của vòng Sơ khảo Phía Nam, Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục hành trình tìm kiếm những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu năm nay tại khu vực phía Bắc.

Ngày 29/9 vừa qua, vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra tại Hà Nội và thu hút gần 200 cô gái xinh đẹp đến dự thi. Trải qua vòng kiểm tra Nhân trắc học cũng như phỏng vấn trực tiếp, BGK đã tìm ra được những gương mặt nổi bật để bước tiếp vào đêm Bán kết sắp tới. Nhìn chung, các thí sinh năm nay đều được giới chuyên môn lẫn cộng đồng nhan sắc đánh giá cao về chất lượng.

Đặc biệt, độ tuổi đăng ký dự thi ngày càng “trẻ hóa” khi lượng thí sinh 2000 gần như chiếm ưu thế tại sự kiện lần này. Trong đó có rất nhiều cô gái từng là Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi lớn nhỏ trên khắp cả nước. Quan trọng nhất những nhan sắc ấy không chỉ xinh đẹp, trẻ trung mà còn giàu tri thức với nhiều thành tích ấn tượng.

Bất ngờ xuất hiện tại buổi Sơ khảo, Á hậu Phương Nga giữ vai trò MC công bố kết quả của chương trình. Với sự dẫn dắt duyên dáng và khả năng hoạt ngôn, Phương Nga đã khiến cho không khí tại khán phòng trở nên náo nhiệt. Nàng hậu cũng đang thử sức với vai trò MC ở nhiều chương trình.

Top 30 cô gái xuất sắc giành được cơ hội đi tiếp vào vòng Bán kết đó là: Nguyễn Thùy Trang, Đặng Phương Nhung, Nguyễn Thảo Vi, Đinh Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Thu Phương, Ngô Thị Hương Lan, Võ Thị Ý Nhi, Ngô Thị Diệu Ngân, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, Nguyễn Thị Minh Trang, Hoàng Thùy Anh, Vũ Quỳnh Trang, Doãn Hải My, Vũ Mỹ Ngân, Nguyễn Tú Uyên, Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Khánh Ly, Lê Nguyễn Trà My, Ngô Thị Thu Hương, Hoàng Tú Quỳnh, Nguyễn Hà My, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Lan Chi, Nguyễn Vân Anh, Phạm Thị Ngọc Ánh, Mai Ngọc Minh, Nguyễn Võ Phương Thúy, Đặng Vân Ly.

Á hậu Phương Nga

Có thể nói dàn thí sinh ở phía Bắc lẫn phía Nam năm nay đều sở hữu những thế mạnh riêng về ngoại hình và tài năng. Mỗi cô gái đều mang một màu sắc riêng biệt, chắc chắn sẽ mang đến cho Hoa Hậu Việt Nam 2020 một “Thập kỷ hương sắc” nở rộ.

Khác với những mùa trước, cuộc thi năm nay sẽ sáp nhập hai vòng Chung khảo phía Nam và phía Bắc thành 1 đêm Bán kết duy nhất. 60 thí sinh của cả hai miền Nam Bắc sẽ quy tụ về Hà Nội để cùng nhau tập luyện và chuẩn bị cho đêm Bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 10/10. Với sự đầu tư bài bản, khán giả sẽ không thất vọng khi chứng kiến màn tỏa sáng của các thí sinh trên sân khấu Hoa Hậu Việt Nam 2020 sắp tới./.

