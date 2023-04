Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đang tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe tải chở dưa hấu xảy ra tại huyện Tuy An vào sáng 3/4.

Hiện 3 nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây vẫn chưa có người nhà đến thăm, chăm sóc, phải nhờ sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng y tế.

Trong 5 trường hợp bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có 2 trường hợp bị thương nặng. Hiện 2 nạn nhân xin chuyển viện về gần gia đình, 3 nạn nhân còn lại đang được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực. Nạn nhân Nguyễn Văn Bảy, quê ở tỉnh Bình Định bị đa chấn thương, còn người vợ đi cùng chuyến xe đã tử vong.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nhờ có xe cứu thương của bệnh viện tình cờ đi qua nên đã kịp thời cấp cứu các nạn nhân.

“Bệnh viện đang theo dõi hỗ trợ điều trị tốt nhất cho các nạn nhân nặng còn lại, bởi vì có hoàn cảnh rất đặc biệt, đến thời điểm này vẫn chưa có người thân đến thăm nom. Bệnh viện tập trung nhân lực điều trị tốt nhất cho các nạn nhân…”, bác sĩ Dũng cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm, động viên nạn nhân vụ tai nạn

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên hỗ trợ gia đình người tử vong 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 2 triệu đồng. Đồng thời đề nghị bệnh viện tập trung cứu chữa các nạn nhân.

“Đối với người bị thương, bệnh viện báo thân nhân biết để vào chăm sóc bệnh nhân; nghiên cứu chế độ chính sách hỗ trợ cho người bị thương, gia đình có người chết. Các lực lượng chức năng giữ nguyên hiện trường, điều tra nguyên nhân, giải quyết đúng quy định”, ông Lê Tấn Hổ chỉ đạo.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, lúc đầu, 3 người ngồi trên cabin xe tải biển kiểm soát 73H-009.42 gồm tài xế, lái phụ xe và chủ hàng dưa hấu. Sau đó, 6 người làm thuê bốc dưa xin ngồi cùng trên cabin để đi về nhà. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An thì xảy ra tai nạn./.