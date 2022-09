Cập nhật vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Bước đầu xác định 12 người chết, 40 người đang cấp cứu

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xác nhận đã có tổng cộng 12 người thiệt mạng trong đám cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường Thuận An.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút ngày 7/9, đã xác định 12 người tử vong, 40 người đang cấp cứu. Trong 40 người cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú có 11 bị chấn thương nặng, trong đó 1 ca chấn thương sọ não đang chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bác sỹ Nguyễn Đình Đạt, phụ trách Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú, thông tin: Từ khuya 6/9 đến nay, bệnh viện đã cấp cứu cho 40 người từ quán Karaoke chuyển vào. Những người cấp cứu trong tình trạng đen thui, gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não. Nhiều người rất hoảng loạn. Có một trường hợp chấn thương sọ não nặng có tụ máu, gãy chân và tay đã chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện 2 trường hợp bị gãy chân và gãy xương gót đang chuyển khoa ngoại để mổ gấp. Tất cả các ca chấn thương đều do hoảng loạn nhảy xuống từ lầu cao trong vụ cháy quán Karaoke.

Bác sỹ thăm khám cho các bệnh nhân cấp cứu trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Đình Đạt cho biết, về công tác chăm sóc bệnh nhân cấp cứu, hiện Bệnh viện Đa khoa An Phú tận dụng tất cả oxy cho bệnh nhân cấp cứu dùng để cho bệnh nhân thở với lý do khi chuyển vào cấp cứu nhiều người có biểu hiện ngạt, khó thở.

Theo một nạn nhân tên Quỳnh – nhân viên quán Karaoke đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, sau khi phát hiện cháy em chạy lên sân thượng đứng kêu cứu. Một lát sau có xe thang đội cứu hộ đưa lên giải cứu em xuống và đưa vào viện. “Khi vụ cháy xảy ra, bằng mọi cách thoát khỏi vụ cháy, hoảng quá nên em không nhớ gì hết” – Quỳnh nói trong thất thần.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, đến 10 giờ 30 phút ngày 7/9, đã xác định 12 người tử vong trong vụ cháy quán Karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, đưa đội cứu hộ cứu nạn tiến sâu vào bên trong vụ cháy tìm những người bị nạn.

Vẫn còn cột khói bốc lên từ đám cháy

Theo cập nhật của phóng viên VTV News có mặt tại Bình Dương lúc gần 10h sáng nay 7/9, tính đến 10h sáng 7/9 vẫn còn cột khói bốc lên ở vụ cháy. Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương vẫn đang ở hiện trường. Đường Trần Quang Diệu vẫn đang bị phong tỏa.

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 06/9/2022, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú, địa chỉ: số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 08 xe chữa cháy, 02 xe thang, 01 xe trạm bơm, 01 xe phương tiện, 01 xe chỉ huy và 66 CBCS thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến khoảng 21g30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế.

Khói đen vẫn bốc lên từ vụ cháy quán quán karaoke An Phú, phường Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở Karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, HKTT: phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chỗ ở hiện tại: thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ. Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng gồm có 03 tầng với khoảng 30 phòng hát. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: TTXVN)

Ghi nhận đến 08g ngày 7/9, lực lượng Công an đã phát hiện đưa ra ngoài 12 thi thể (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch). Số người bị thương tích hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.

Sáng ngày 7/9, đồng chí Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thuận An cũng đến hiện trường cùng với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh sáng 7/9 xác nhận, có 12 người chết trong vụ cháy 2 người bị thương rất nặng đang được cấp cứu trong Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tỉnh Bình Dương cũng đã phân công Phó chủ tịch Thường trực lên hiện trường vụ cháy và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, điều trị cho những người bị thương…

Theo VTV

