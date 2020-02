Tập trung nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống tiếp tục vào cuộc đồng bộ, quyết liệt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chống dịch phải tuyệt đối an toàn, nhưng không cực đoan, không vì chống dịch mà để ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với các tỉnh biên giới diễn ra vào sáng ngày 14/2.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 hoan nghênh tất cả các địa phương, các lực lượng, cơ quan truyền thông đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch, thông tin kịp thời giúp người dân hiểu rõ và tiếp tục phát huy việc này thật tốt. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nguyên tắc dập dịch an toàn đầu tiên là chỗ nào có nguy cơ phải tập trung khoanh vùng dập dịch ngay tại chỗ. Phát huy tất cả các hệ thống, kể cả nhân dân để góp phần phát hiện thật sớm và báo ngay cho các cơ quan chức năng những trường hợp có thể thuộc đối tượng nghi bị lây nhiễm để kịp thời khoanh vùng. Công tác cách ly đối với người nhiễm, người nghi nhiễm, các đối tượng tiếp xúc với người nhiễm là đặc biệt quan trọng, nếu không việc lây lan ra bên ngoài sẽ theo cấp số nhân.

Cho ý kiến về việc học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh “Tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại”, Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường lớp thật sự an toàn. Khi các em đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã có buổi làm việc với thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Qua ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp trực tuyến, các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để cụ thể hóa thêm 1 bước trong việc thực thi nhiệm vụ; nắm chắc thêm về quy trình chỉ đạo với tinh thần không để dịch bùng phát và lây lan; không chủ quan và tạo sự yên tâm cho người dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo phải làm tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong trường học. Đến nay đã có 198/263 trường mầm non trên địa bàn tỉnh phun thuốc khử khuẩn; 516/828 trường học đã tổ chức phun thuốc. Tất cả các trường phải làm thật tốt công tác vệ sinh môi trường theo đúng quy trình trong phòng chống dịch để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại./.

