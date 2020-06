Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Như tin đã đưa, sáng nay (29/6), Đảng bộ huyện Phú Thiện đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chọn tổ chức Đại hội điểm. Dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng đại diện các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh; lãnh đạo huyện Phú Thiện qua các thời kỳ… Tham dự Đại hội lần này có 197 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Phú Thiện đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tất cả 27 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt…

Theo đó: kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 11%. Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng gần 70% so với đầu nhiệm kỳ…Ngành Nông-Lâm nghiệp, thủy sản tăng 30%, công nghiệp-xây dựng tăng gần 110%, Thương mại-dịch vụ tăng 131,9% (so với năm 2015); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm hơn 45%, công nghiệp-xây dựng 21,66%, dịch vụ chiếm 33,27%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,1 triệu đồng năm 2015, ước tính đạt 33 triệu đồng vào cuối năm 2020, tăng 32% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra…

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 1.273 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015. Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là: sau nhiều năm bền bỉ tìm lối đi cho cây lúa và mặt hàng nông sản gạo, đến năm 2019, nhãn hiệu gạo Phú Thiện đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng chứng nhận; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng Đồn của xã Chư A Thai, góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt các làng đồng bào dân tộc thiểu số – Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025…

Y tế – giáo dục có nhiều chuyển biến; việc bảo tồn văn hóa truyền thống, tìm hướng đi cho du lịch phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc được huyện quan tâm. Nếu như đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 25,16% thì đến nay đã giảm xuống còn 5,16%…

Các lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, việc phối hợp giữa chính quyền với mặt trận và đoàn thể trong nhiệm kỳ qua đã có sự chủ động, tích cực hơn, trong đó đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy chế phối hợp định kỳ và tổ chức công tác phối hợp đột xuất để triển khai nhiệm vụ chính trị của huyện… Trong phương thức lãnh đạo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, để cụ thể hóa các mục tiêu đã hoạch định, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực dồn sức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII bằng những chương trình hành động bám sát với thực tiễn…

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện, Gia Lai phát biểu: “Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế, nhất là đã xác định rõ 6 vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có sự năng động, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm trong việc cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, chủ trương của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả”.

Trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và các tham luận trình bày tại đại hội cũng đã làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua: nhờ có sự đoàn kết thống nhất trong phương thức và ý chí hành động: hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; vai trò của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị được phát huy. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; niềm tin của dân với Đảng và sự đồng thuận của cộng đồng xã hội ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành ngày càng chặt chẽ và đồng bộ…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ huyện là hết sức nặng nề, nhất là những khó khăn trong việc thu hút đầu tư, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với giữ gìn, bảo vệ quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả phương hướng, mục tiêu mà Báo cáo chính trị và Chủ đề Đại hội đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các đồng chí quan tâm thêm một số vấn đề sau:

Một là, rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện cho đồng bộ, nhất là quy hoạch về xây dựng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trên cơ sở đó, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển trên nguyên tắc đầu tư xây dựng tập trung, có tính chọn lọc, đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội trước mắt cũng như lâu dài.

Hai là, cần tiếp tục phát huy thế mạnh của huyện trong phát triển nông nghiệp; tận dụng tối đa nguồn nước thủy lợi Ayun Hạ để giữ ổn định diện tích lúa nước 02 vụ; có giải pháp để duy trì, phát triển cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng, nhất là đối với cây lúa. Chú trọng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn. Tập trung hơn nữa cho chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ trong dân để phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Quan tâm phát triển công nghiệp chế biến gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Tăng cường kêu gọi các tổ chức tập thể, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực thương mại-dịch vụ, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả kết nối tuyến du lịch Chư Sê-Phú Thiện.

Ba là, Phú Thiện là một huyện nghèo với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60% dân số toàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn cao. Do đó, huyện cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nâng cao đời sống văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trọng tâm là chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển kinh tế. Có giải pháp nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng trường lớp, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, gia đình chính sách. Chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên như Lễ hội cầu mưa, Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Plei Ơi…

Bốn là, tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn và an ninh vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

Năm là, tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Chăm lo công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: các đồng chí cần tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, mà trước hết là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để làm hạt nhân tạo nên sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong huyện…

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đại hội hôm nay, ngoài việc thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX và lựa chọn những đồng chí tiêu biểu đủ tiêu chuẩn bầu làm đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, tôi đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XIX, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đại hội điểm đảng bộ cấp huyện của tỉnh, từ thành công của Đại hội sẽ rút ra những kinh nghiệm quý báu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, thực hiện theo quy chế, điều lệ trong tổ chức Đại hội Đảng, chiều nay, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới có 35 đồng chí; Đại hội cũng dành thời gian nghe các báo cáo tham luận; lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; cuối buổi dành khoảng 1h đồng hồ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX lần thứ nhất.

Ngày mai 30/6, Đại hội tiếp tục làm việc với gần 10 nội dung quan trọng trước khi thông qua nghị quyết Đại hội và làm lễ bế mạc. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 trong chương trình thời sự tiếp theo./.

Song Nguyễn, Ksor Tuối – CTV Cao Dũng (Phú Thiện)

