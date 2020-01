UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020. Mục tiêu là nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phâm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.