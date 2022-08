“Top Gun: Maverick” đã lật đổ “Titanic” về doanh thu phòng vé

“Top Gun: Maverick” đã lật đổ “Titanic” để trở thành bộ phim lớn thứ bảy từ trước đến nay tại phòng vé nội địa, thu về 662 triệu USD tiền bán vé.

Đối với Paramount, “Top Gun: Maverick” cuối cùng cũng đã vượt qua “Titanic” để trở thành bộ phim lớn nhất của hãng phim trong lịch sử 110 năm của hãng. Tuy nhiên, sử thi về thảm họa của James Cameron vẫn vượt xa cuộc phiêu lưu trên máy bay chiến đấu của Tom Cruise bên ngoài Bắc Mỹ với 1,5 tỷ USD tại phòng vé quốc tế và 2,2 tỷ USD trên toàn cầu.

“Top Gun: Maverick” đã có một hành trình đầy ấn tượng khi bán được số lượng vé ở nước ngoài tương tự như trong nước, với tổng doanh thu quốc tế của phim là 690 triệu USD. Không chiếu ở Trung Quốc hay Nga, bom tấn ăn theo “Top Gun” năm 1986 đã thu về 1,3 tỷ USD cho đến nay.

Danh sách 5 bộ phim phát hành hàng đầu tại mỹ lần lượt dành cho “Black Panther” (700 triệu USD), “Avatar” (760 triệu USD), “Spider-Man: No Way Home” (804 triệu USD), “Avengers: Endgame” (853 triệu USD) và “Star Wars: The Force Awakens” (936 triệu USD).

Kể từ khi “Top Gun: Maverick” ra mắt vào tháng 5 và phá kỷ lục mở màn cuối tuần mới của Ngày tưởng niệm với 160,5 triệu USD, nó vẫn là một thế lực phòng vé. “Maverick” là bộ phim đầu tiên của Cruise vượt qua 100 triệu USD trong một tuần duy nhất và là bộ phim đầu tiên của anh đạt 1 tỷ USD tại phòng vé trên toàn thế giới.

Theo VTV

Lượt xem: