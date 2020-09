Keanu Reeves: “Ma trận 4 là một câu chuyện tình yêu”

Ma trận 4 hiện đang quay ở Berlin. Keanu Reeves nói vui rằng Ma trận là một “câu chuyện tình yêu”.

Ngôi sao 56 tuổi sẽ đóng lại vai Neo cho phần thứ 4 trong loạt phim hành động khoa học viễn tưởng mang tính biểu tượng – Ma trận. Anh tiết lộ Lana Wachowski đã viết một kịch bản “đẹp” và “đầy cảm hứng”.

Xuất hiện trên chương trình The One Show của BBC One, Keanu chia sẻ: “Chúng tôi có một đạo diễn tuyệt vời, Lana Wachowski, và cô ấy đã viết nên một kịch bản tuyệt đẹp. Đó là một câu chuyện tình yêu, nó đầy cảm hứng”.

“Đó là một phiên bản khác, một lời kêu gọi thức dậy và nó có một số cảnh hành động tuyệt vời” – nam diễn viên 56 tuổi nói thêm.

Ngôi sao của John Wick cho rằng kịch bản Ma trận 4 là sự thức tỉnh, xem liệu bản ngã tội phạm của nhân vật do anh thể hiện có quay trở lại hay không. Và anh dí dỏm nói thêm rằng trong phần mới “trông Neo hơi thảm hại”.

Việc quay phim Ma trận đã được tiếp tục quay tại Berlin sau khi bị tạm dừng do đại dịch COVID-19 và Keanu đã rất ấn tượng với các biện pháp mà đội ngũ sản xuất đã đưa ra để giữ an toàn cho trường quay mà không làm “gián đoạn nhịp điệu” của cảnh quay.

Ma trận 4 dự kiến ​​ra mắt vào năm 2022, 19 năm sau phần phim thứ ba – Matrix: Revolutions.

Theo VTV

Lượt xem: