Justin Bieber giúp đỡ Kanye West vượt qua khủng hoảng

Ngay sau khi nhận tin Kanye West đang mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực, Justin Bieber đã có mặt tại nhà nam rapper để an ủi và giúp đỡ anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo nguồn tin từ People, Justin Bieber đã có mặt tại nhà riêng của vợ chồng Kanye West – Kim Kardashian tại Wyoming (Mỹ) để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nam rapper. Được biết, Kanye đang phải điều trị căn bệnh rối loạn lưỡng cực, chính vì vậy, giọng ca What Do You Mean? đã có mặt nhằm giúp đỡ người bạn của mình.

“Justin Bieber muốn thể hiện sự ủng hộ và an ủi của anh ấy với Kanye. Justin hiểu những gì Kanye đang trải qua, do đó cậu ấy muốn giúp đỡ Kanye với những áp lực này”, nguồn tin chia sẻ, “Justin cũng từng gặp khó khăn trong quá khứ khi phải chiến đấu với căn bệnh tâm lý của mình”.

Bức hình Kanye West đăng tải khi Justin Bieber tới thăm anh tại Wyoming. (Ảnh: People)

“Cậu ấy cũng giúp đỡ nhiều cho cuộc hôn nhân giữa Kanye và Kim Kardashian. Kanye đã không chịu nói chuyện với Kim nhiều ngày do tổn thương bởi chuyện ngoại tình của cô từ năm 2018 và Justin là người đã khuyên Kanye nên nói chuyện với vợ”, nguồn tin cho biết thêm.

Theo chia sẻ của Kim Kardashian, Kanye đang mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực, đó là lí do anh liên tục thay đổi quyết định về việc tranh cử Tổng thống Mỹ cũng như có những phát ngôn thiếu suy nghĩ trên trang mạng xã hội. Ngôi sao truyền hình thực tế cũng cho biết, đây không phải lần đầu kiên Kanye mắc phải căn bệnh này. “Kim Kardashian và gia đình vô cùng lo lắng cho tình trạng của Kanye lúc này. Sức khỏe của Kanye không tốt và anh ấy cũng không nghe những lời khuyên và sự giúp đỡ của ai cả”, một nguồn tin từ Entertainment Tonight cho biết.

(Ảnh: E!)

Hiện tại Kanye West đã đi điều trị tâm lý sau khi nhận thấy những bất thường của mình. Những người hâm mộ và công chúng đều hi vọng anh sẽ bình phục khỏi căn bệnh nguy hiểm rối loạn lưỡng cực này.

Theo VTV

