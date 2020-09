“Ice Cream” của BLACKPINK “hạ cánh” ở vị trí thứ 13 trên BXH Billboard Hot 100

Ca khúc kết hợp giữa BLACKPINK và Selena Gomez đã đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100.

Mới đây, trang Billboard công bố vị trí của ca khúc “Ice Cream” của BLACKPINK trên bảng xếp hạng Billboard hot 100. Cụ thể, ca khúc mới nhất của BLACKPINK và Selena Gomez chính thức hạ cánh ở vị trí thứ 13. Đây là ca khúc thứ hạng cao nhất của BLACKPINK trên bảng xếp hạng này.

Hot 100 xếp hạng các bài hát phổ biến nhất ở Mỹ trên tất cả các thể loại dựa trên dữ liệu phát trực tuyến, phát sóng radio và doanh số bán hàng. “Ice Cream” được phát hành vào ngày 28/8 và Nielsen Music / MRC Data, ca khúc đã đạt 18.3 triệu lượt nghẹ và 23.000 lượt download tại Mỹ trong tuần đầu tiên kết thúc vào ngày 3/9. Bản hit của BLACKPINK cũng thu hút được 5.1 triệu thính giả nghe radio trong tuần kết thúc vào ngày 6/9.

“Ice Cream” ra mắt trên bảng xếp hạng Digital Song Sales ở vị trí thứ 2 và đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Streaming Songs. Trên bảng xếp hạng phát sóng radio của Pop Songs, “Ice Cream” chiếm vị trí thứ 32, trở thành ca khúc đầu tiên của BLACKPINK lọt vào bảng xếp hạng này.

Mặc dù, “Ice Cream” bị đánh giá là bước thụt lùi của BLACKPINK so với bản hit trước đó là “How You Like That” nhưng màn hợp tác giữa 4 cô gái nhà YG và ngôi sao nhạc Pop đã tạo nên nhiều thành tích ấn tượng. Điều này khiến người hâm mộ tin tưởng “Ice Cream” có thể thăng hạng trong bảng xếp hạng danh giá này vào những tuần kế tiếp./.

Theo VOV

