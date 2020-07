Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: “Tôi chưa tính chuyện lập gia đình”

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết, hiện tại cô còn khá trẻ và còn có rất nhiều dự định cho sự nghiệp nên bản thân chưa vội tính đến chuyện lập gia đình.

Ở tuổi 24, Đỗ Mỹ Linh đã trở thành người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng không chỉ với vẻ ngoài nổi trội mà còn bằng cả trái tim giàu lòng nhân ái.

Đỗ Mỹ Linh cũng là hoa hậu duy nhất được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 khi chưa hết nhiệm kỳ.

Có cảm tình với những cô gái duyên dáng, dịu dàng

PV: Lần thứ 2 liên tiếp đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi HHVN, cảm xúc của chị lần này như thế nào, có khác gì so với lần trước?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Với Linh, hai lần ngồi ghế giám khảo cuộc thi HHVN là hai lần có cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, Linh thấy rất vui và cũng khá bất ngờ khi tiếp tục được ngồi ở vị trí danh giá này. Nhân đây, Linh xin được gửi lời cảm ơn BTC cuộc thi HHVN đã tin tưởng và giao cho Linh trọng trách này. Hiện tại, Linh đang rất háo hức được gặp gỡ các bạn thí sinh của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

PV: Là năm thứ 2 liên tiếp đảm nhận vai trò giám khảo, chắc hẳn chị không còn áp lực như trước?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Dù là lần 1 hay lần 2 nhưng Linh luôn cố gắng để không tự tạo ra áp lực cho mình. Hơn nữa Linh vốn là người đã trải qua khá nhiều cuộc thi nên bản thân mình cũng nắm được những tiêu chí của mỗi cuộc thi khác nhau. Bên cạnh đó, cùng ngồi ghế ban giám khảo với Linh là rất nhiều các cô chú, anh chị dày dặn kinh nghiệm, có uy tín và chuyên môn, cũng như đã từng chấm thi nhiều năm nên Linh đã học hỏi được rất nhiều và thêm tự tin hơn khi đảm nhận vai trò này.

PV: Quan điểm và tiêu chí để chọn ra người đăng quang HHVN của chị sẽ như thế nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Theo Linh, đầu tiên đó phải là một cô gái có tri thức. Khi có nền tảng tri thức thì mọi lời ăn tiếng nói, cách ứng xử cũng sẽ chuẩn mực và thuyết phục mọi người hơn. Về ngoại hình, thế hệ các bạn thí sinh hiện nay đều là những cô gái của thời đại 4.0 nên đã có những kiến thức về việc chăm sóc ngoại hình, vóc dáng nên có thể nói ai cũng xinh đẹp, trẻ trung và hiện đại. Tuy vậy, bản thân Linh vẫn có cảm tình với những cô gái có sự duyên dáng và dịu dàng, nền nã.

PV: Trở lại HHVN 2020, chị muốn chia sẻ điều gì với các thí sinh năm nay?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Năm nào Linh cũng rất hào hứng để có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho các bạn thí sinh để các bạn có thể tự tin và làm tốt phần thi của mình hơn. Tuy nhiên ở vị trí BGK thì Linh cũng không thể tiếp xúc quá gần với các bạn để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Trưởng thành hơn sau 4 năm đăng quang HHVN

PV: 4 năm kể từ sau khi đăng quang HHVN, chị tự nhận thấy bản thân mình đã có sự thay đổi và trưởng thành như thế nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu, Linh đã có rất nhiều cơ hội được đi khắp nơi, gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người nên qua đó kiến thức, vốn sống của mình cũng nhiều hơn. Bởi vậy, Linh có thể tự tin nói rằng, 4 năm qua mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cụ thể, Linh biết trân trọng cuộc sống của mình hơn, nhìn nhận một vấn đề có chiều sâu và đa dạng hơn, đồng thời biết cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một cách thông minh hơn.

PV: Sau vai trò MC, chị còn lấn sân sang đóng MV của ca sĩ Đức Phúc. Những vai trò khác nhau đó mang lại cho chị trải nghiệm như thế nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Mỗi vai trò đều mang lại cho Linh những trải nghiệm khác nhau. Làm MC cho Linh trải nghiệm về cuộc sống bận rộn, liên tục phải update, phải thật nhanh nhạy, chỉn chu với nhiều áp lực làm cho mình phải luôn luôn cố gắng, hoàn thiện bản thân. Làm diễn viên thì Linh được hoá thân vào vai diễn, trở thành một con người khác và mỗi khi xem lại thì mình thấy rất thú vị. Mỗi lĩnh vực đều có một sự thú vị cũng như áp lực riêng nhưng Linh thấy vui vì mình có cơ hội để thử thách các giới hạn của bản thân.

PV: Sắp tới, chị có tiếp tục thử sức ở lĩnh vực mới nào khác nữa không?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Thời gian sắp tới chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy Linh nhiều hơn với vai trò là một MC, không chỉ là trên truyền hình mà còn là ở nhiều sự kiện lớn khác. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Linh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm MC tại bản tin “Tiêu dùng 24”.

PV: Đảm nhận nhiều vai trò cùng một lúc như vậy, chị có thấy đang bị quá tải không?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Công việc của Linh không quá bận, thế nên Linh vẫn có thời gian cho những hoạt động cá nhân và những dự án riêng của mình. Về công tác thiện nguyện, Linh vẫn tham gia cùng với những tổ chức lớn bên ngoài. Bên cạnh đó Linh còn thường xuyên cùng đài đóng góp và tham dự vào những chương trình xã hội từ thiện của bên Đài luôn.

PV: Đỗ Mỹ Linh khi là Hoa hậu và khi là MC khác nhau như thế nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Hoa hậu thì luôn xuất hiện lộng lẫy cũng như là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn MC truyền hình lại là một công việc khá vất vả, đòi hỏi thời gian rèn luyện, lăn xả để tìm kiếm tin tức. Là MC của Đài nên cách ăn mặc cũng đòi hỏi phải chỉn chu, gọn gàng lịch sự. Danh hiệu Hoa hậu vô cùng cao quý nên số người đạt danh hiệu Hoa hậu tại Việt Nam không hề đại trà. Nhưng MC thì rất nhiều và để trở thành một MC giỏi trong số đông thì Linh cũng cần sự cạnh tranh, đòi hỏi bản thân phải phấn đấu và trau dồi thường xuyên.

Còn quá trẻ để tính chuyện lập gia đình

PV: Đỗ Mỹ Linh ngày càng đẹp và quyến rũ hơn, phải chăng chị đang yêu?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Linh thấy phụ nữ đâu phải cứ khi đang yêu họ mới trở nên đẹp và sexy hơn đâu nhỉ. Không những thế, Linh cũng đã gặp rất nhiều cô nàng độc thân nhưng vẫn vô cùng sắc sảo và thu hút đấy nhé. Theo Linh thấy, một cô gái thật sự đẹp và hấp dẫn nhất là khi cô ấy có một cuộc sống độc lập, tự chủ và thành công cũng như có chính kiến của bản thân mình.

PV: Không ít lần người ta thấy chị đề cập đến tình yêu, sự vu vơ, nhưng đôi khi cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trên trang cá nhân. Người ta cho rằng, chỉ có những người đang yêu mới có những chia sẻ như vậy?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nhiều khi đăng hình Linh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy một câu quote ý nghĩa hoặc một câu hát hay và mình muốn đưa vào các bài post của mình thôi nè. Đôi khi sự vu vơ của Linh lại dễ khiến khán giả nghĩ sâu xa quá thôi.

PV: Chị biết yêu từ khi nào?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Từ năm lớp 12 (cười). Đúng hơn thì đó chưa hẳn là tình yêu vì đó chỉ là những rung động đầu đời ở lứa tuổi học sinh. Tuy trẻ con nhưng hoàn toàn trong sáng và dễ thương vô cùng.

PV: Hiện tại, chị có ý định lập gia đình chưa?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Hiện tại Linh còn khá trẻ và còn có rất nhiều dự định dang dở cho sự nghiệp của bản thân. Cho nên Linh chưa vội tính đến chuyện lập gia đình, Linh cần mình phải vững chắc hơn thì mới có thể lo được cho bố mẹ cũng như gia đình nhỏ của mình sau này.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.

Theo VOV

