“Điên thì có sao” tung ảnh hé lộ kết phim

Tới thời điểm này, bộ phim “Điên thì có sao” đang dần đi tới hồi kết. Nhà sản xuất mới đây đã công bố loạt ảnh chụp theo phong cách gia đình của dàn diễn viên.

Ở tập mới nhất, Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) đã phát hiện một bí mật quan trọng khi đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc với Go Moon Young (Seo Ye Ji). Điều đó khiến anh bắt đầu tạo khoảng cách với cô gái mình yêu. Trước sự thay đổi của Gang Tae, Go Moon Young bối rối nên quyết định đi chụp ảnh với Moon Sang Tae (Oh Jung Se). Khi họ định chụp kiểu ảnh đầu tiên, Gang Tae lại bất ngờ xuất hiện.

Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra loạt ảnh được chụp ở phân đoạn trên. Trong ảnh, ba người cười rạng ngời. Chia sẻ về phân đoạn này, ê-kíp sản xuất cho biết nhân vật Go Moon Young nghĩ rằng nếu chụp ảnh gia đình thì mọi người sẽ trở thành gia đình. Hành động của Moon Young là để thuyết phục Moon Sang Tae rằng cô không phải người lạ và cả ba người có thể là một gia đình thực sự.

Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều câu hỏi xung quanh tình tiết của phim vẫn chưa có câu trả lời, như mẹ Moon Young là ai?, quan hệ của Moon Young và Sang Tae có phải là anh em ruột hay không?, ai là hung thủ giết hại mẹ Kang Tae?, mẹ Moon Young còn sống hay không?… Những diễn biến phức tạp của phim khiến nhiều người dự đoán Điên thì có sao sẽ có một cái kết không hạnh phúc. Tuy nhiên, với bộ ảnh mới được công bố, nhiều người hy vọng đây sẽ là một dự báo tốt cho kết thúc phim.

Cùng theo dõi những bức ảnh mới được nhà sản xuất tiết lộ:

Theo VTV

