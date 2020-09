BLACKPINK bất ngờ “nhá hàng” poster không lộ mặt đầy bí ẩn cho full album đầu tiên

Poster hé lộ hình ảnh BLACKPINK không hề lộ mặt với phần lưng nuột nà cùng phong cách thời trang biến hoá ấn tượng

Sáng 21/9, YG Entertainment bất ngờ tung poster album đầu tay của BLACKPINK. Poster hé lộ concept bí ẩn , cá tính với màu sắc ám xanh cùng dòng chữ “BLACKPINK COMING SOON” kèm thời điểm phát hành full album của nhóm. Nổi bật là hình ảnh BLACKPINK không hề lộ mặt với phần lưng nuột nà cùng phong cách thời trang biến hoá ấn tượng càng khiến cộng đồng K-pop phấn khích, tò mò. Người hâm mộ trổ tài dự đoán lần lượt thứ tự xuất hiện trong poster album là Lisa, tiếp đến là Jennie, Rosé và Jisoo.

Album phòng thu đầu tiên sau 4 năm hoạt động của BLACKPINK mang tên “The Album” sẽ chính thức được phát hành vào ngày 2/10 sắp tới. Sản phẩm âm nhạc lần này bao gồm 8 ca khúc: Lovesick Girls, Crazy Over You, Love You To Hate Me, You Never Know, How You Like That, Ice Cream (ft Selena Gomez), Pretty Savage và Bet You Wanna (ft Cardi B ).

Dù chưa chính thức lên kệ nhưng album của 4 cô gái nhà YG đã nhanh chóng lập nên nhiều kỷ lục ấn tượng. Album cán mốc 800.000 bản đặt trước trong vòng chưa đầy 1 tuần. Trong đó có 530.000 bản đặt ở Hàn Quốc còn 270.000 bản ở Mỹ và châu Âu. Thành tích này giúp các cô gái trở thành nhóm nhạc nữ có lượng album đặt trước nhiều nhất trong lịch sử Kpop. Bên cạnh đó, với số lượng đặt trước như trên, “The Album” trở thành album bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ, đánh bại thành tích khủng 760.000 do album “Love” của S.E.S nắm giữ suốt 23 năm./.

Theo VOV

