5 lý do không thể bỏ lỡ bộ phim “Cậu bé người gỗ Pinocchio“

Không chỉ chuyển tải được giá trị của tác phẩm gốc, “Cậu bé người gỗ Pinocchio” thành công chinh phục khán giả hiện đại với trải nghiệm điện ảnh mới lạ.

Chuyển tải thành công giá trị nội dung của nguyên tác

Khuôn mặt với chiếc mũi hếch đặc biệt của Pinocchio đã xuất hiện ở khắp mọi nơi và trở thành gương mặt đại diện cho tinh thần cũng như phong cách sống của người dân Ý. Những cuộc phiêu lưu của chú bé người gỗ đã vượt qua khuôn khổ của nền văn hoá và ngôn ngữ của quốc gia này. Cuốn truyện “Pinocchio” đã được dịch sang tổng cộng 240 thứ tiếng và hiện vẫn có tên trong danh sách 50 cuốn sách ăn khách nhất trên thế giới. Tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết Pinocchio là ai.

Cũng chính bởi lẽ đó, đạo diễn Matteo Garrone đã quay trở lại với cội nguồn đích thực của câu chuyện về Pinocchio của một thế giới giả tưởng phong phú với vô vàn những bí ẩn diệu kỳ và tràn ngập niềm vui.

Giá trị nhân văn cùng những bài học ý nghĩa

Phim là câu chuyện về Pinocchio – chú bé người gỗ do bác thợ mộc Geppetto tình cờ tạo ra từ một khúc gỗ có phép màu. Được Geppetto nhận nuôi, chăm sóc và đặt ở cậu nhiều kỳ vọng lớn lao, nhưng Pinocchio lại dễ dàng lạc lối, vướng vào hàng loạt rắc rối trong thế giới giả tưởng từ “Vùng đất đồ chơi” cho đến “Cánh đồng phép lạ”. Dù người bạn tuyệt vời của cậu là cô tiên xanh luôn cố gắng giúp đỡ, nhưng liệu cậu có thể thay đổi bản thân và sống cuộc đời hạnh phúc vui vẻ bên người cha thân thương dưới hình hài của một cậu bé thực sự?

Hành trình ấy gửi đi thông điệp quý giá về tình thương, sự nhân ái và đặc biệt là lòng hiếu thảo và tính trung thực, lay động bất cứ người xem nào.

Được nhào nặn dưới bàn tay của một trong những nhà làm phim sáng giá nhất Châu Âu

Matteo Garrone hiện là một trong số những nhà làm phim sáng giá nhất của Châu Âu, từng 2 lần giành giải thưởng Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes với “Gomorrah” (2008) và “Reality” (2011).

Phim sử thi “Tale of Tales” của Garrone cũng là một trong các tác phẩm tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2015. “Dogman” – một bộ phim khác do ông đạo diễn cũng đã được chiếu mở màn cho hạng mục phim tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2018 và giúp diễn viên Marcello Fonte dành danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Những thành tích ấn tượng

“Cậu bé người gỗ Pinocchio” đã nhận được 15 đề cử David di Donatello Awards, giải thưởng được xem như Oscar của Ý, bao gồm các hạng mục quan trọng như Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất… Phim chiến thắng 5 trong tổng số 15 đề cử đó.

Bên cạnh đó, “Cậu bé người gỗ Pinocchio” cũng được đề cử 2 Quả cầu vàng của Ý ở hạng mục đạo diễn và quay phim xuất sắc; và mang về 6 trong tổng số 10 đề giải thưởng của Hiệp hội báo chí điện ảnh Ý.

Diễn xuất tuyệt vời của chủ nhân tượng vàng Oscar – Roberto Benigni

Nhà làm phim, diễn viên kiêm biên kịch gạo cội người Ý này từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim do điện ảnh Ý, Anh và Pháp sản xuất. Sinh năm 1952 ở Castiglion Fiorentino thuộc tỉnh Arezzo, Benigni đã khởi động sự nghiệp của mình với vai trò tác giả kịch bản kiêm diễn viên chính của “Berlinguer I love you” do Giuseppe Bertolucci đạo diễn. Ông cũng đã thủ vai chính trong một số phim của các đạo diễn kỳ cựu như Bernardo Bertolucci, Jim Jarmusch, Federico Fellini, Blake Edwards, Claude Zidi và Woody Allen…

Bên cạnh đó, Roberto Benignicòn là đạo diễn của “You upset me” (1983), “Nothing left to do but cry” (1984), “The little devil” (1988), “Johnny toothpick” (1991), “The monster” (1994), “Pinocchio” (2002) và “The tiger and the snow” (2005). Vào năm 1997, Benigni đã nhận được vô số lời tán dương từ phía giới chuyên môn từ khắp nơi trên thế giới với “Life Is Beautiful” – tác phẩm từng nhận được tổng cộng 7 đề cử Oscar. “Life is Beautiful” sau đó đã giành chiến thắng ở các hạng mục dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Phim nước ngoài xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất./.

Theo VOV

Lượt xem: