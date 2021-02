8 trải nghiệm công viên giải trí mới đáng mong chờ nhất 2021

Nhiều tàu lượn, tàu điện và chương trình trải nghiệm đặc sắc mới sắp ra mắt tại các công viên chủ đề của Disney, Universal và Legoland trong năm 2021.

Vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong năm 2020, rất nhiều công viên giải trí trên thế giới đã phải tạm ngừng hoạt động. Giờ đây, nhiều cơ sở đã có kế hoạch tái mở cửa và giới thiệu những chương trình hấp dẫn sắp ra mắt trong thời gian sắp tới. Dưới đây là 8 trong số các trải nghiệm kỳ thú đáng trông đợi nhất tại các công viên theo chủ đề quy mô trên thế giới.

Walt Disney World Resort – Remy’s Ratatouille Adventure

Bộ phim Ratatouille được yêu mến toàn cầu của hãng Pixar cuối cùng cũng đã có trải nghiệm tàu điện đầu tiên tại Mỹ, nằm tại khu vực Epcot France pavilion. Du khách sẽ hóa thân thành những chú chuột và đắm mình trong chuyến phiêu lưu thú vị, khám phá thế giới ẩm thực của Remy và những người bạn. Bên cạnh đó còn có chương trình biểu diễn ánh sáng mới mang tên Harmonious, sẽ lần ra mắt trong năm nay.

Disneyland Resort – Snow White’s Enchanted Wish

Vốn là một điểm tham quan có từ những ngày đầu ra mắt Công viên Disneyland vào năm 1955, khu vực Snow White’s Scary Adventures đã được chuyển hóa thành Snow White’s Enchanted Wish. Chương trình tàu lượn nay đã cập nhật công nghệ, mang đến sức sống với cho địa điểm giải trí quen thuộc này. Bên cạnh đó, tên gọi mới cũng ngụ ý về những thay đổi hứng khởi hơn sẽ đi vào phục vụ khi Công viên Disneyland mở cửa trở lại.

Disneyland Resort – Avengers Campus

Avengers Campus dự kiến sẽ ra mắt sau khi công viên Disney California Adventure Park tái hoạt động. Khu vực theo chủ đề siêu anh hùng này chính là “giấc mơ bước ra đời thực” của người hâm mộ Marvel. Tại đây có hai điểm tham quan hấp dẫn là Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout và tàu lượn mới mang tên Web Slingers: A Spider-Man Adventure. Bên cạnh đó, du khách sẽ được các nhân vật trong phim, thưởng thức các món ăn và mua sắm vật dụng theo chủ đề.

Universal Orlando – Jurassic World VelociCoaster

Một tàu lượn siêu tốc “nghẹt thở” mới sẽ mở cửa vào mùa hè này tại công viên giải trí Universal’s Islands of Adventure tại Universal Orlando Resort. Những yếu tố bất ngờ và đầy hứng khởi có thể kể đến là vòng xoay lượn 360 độ, 2 lần xuất hành, hay là cú “rơi tự do” sâu nhất trên toàn hệ thống vòng xoay của hãng Universal, và nhiều điều thú vị khác đang chờ đón những vị khách gan dạ nhất tại tàu lượn chủ đề Jurassic World.

Universal Studios Hollywood – “The Secret Life of Pets”: Off the Leash

Chuyến tàu hiện đại “The Secret Life of Pets”: Off the Leash tại Universal Studios Hollywood được thiết kế dựa trên bộ phim hoạt hình cùng tên, sử dụng những tính năng tân tiến như nhận dạng khuôn mặt và theo dõi cử chỉ. Các vị khách sẽ được “nhận diện” như những chú chó con trên hành trình du ngoạn đường phố thành phố New York, ngồi trong những chiếc xe với hình dạng như những chiếc hộp các-tông ngộ nghĩnh.

Universal Studios Japan – Super Nintendo World

Universal Studios Japan vừa bổ sung một khu vực mới mang tên Super Nintendo World. Phần mở rộng này là “thế giới” trò chơi đầy màu sắc và tương, được xem là một trong những lễ khai trương công viên giải trí được mong đợi nhất năm 2021.

Mở cửa vào ngày 4/2, Super Nintendo World là điểm nhấn đầu tiên khởi động cho dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Universal Studios Japan. Du khách có thể dạo chơi qua lâu đài của Công chúa Peach và tận hưởng bối cảnh của trò chơi điện tử được yêu thích rộng rãi này. Bên cạnh đó, còn có các trải nghiệm lái xe Mario Kart, các điểm tham quan theo chủ đề Yoshi và thức ăn nhẹ với hình dạng đáng yêu lấy cảm hứng từ Nintendo.

Universal Beijing Resort

Universal Beijing Resort là một khu phức hợp bao gồm công viên giải trí Universal Studios Bắc Kinh, Universal CityWalk Bắc Kinh, Universal Studios Grand Hotel và Nuo Resort Hotel. Khu nghỉ dưỡng quy mô này kết hợp những địa điểm tham quan và các bộ phim Universal được yêu thích với các trải nghiệm mới được thiết kế nhấn mạnh vào các di sản văn hóa của Trung Quốc.

Công viên sẽ có 7 vùng đất theo chủ đề, bao gồm khu vực “thế giới phù thủy” Wizarding World of Harry Potter cực kỳ nổi tiếng và Kung Fu Panda Land of Awesomeness, phân khu lấy chủ đề Kung Fu Panda đầu tiên. Du khách sẽ có cơ hội vui chơi tại tàu lượn trên nước Kung Fu Panda Journey of the Dragon Warrior độc đáo.

Legoland NY

Legoland New York Resort dự kiến mở cửa vào năm 2021 tại Thung lũng Hudson, New York. Công viên giải trí này cách NYC hơn 96km về phía Tây Bắc, sẽ bao gồm 7 khu đất theo chủ đề khác nhau. Legoland New York Resort phục vụ hơn 50 chương trình biểu diễn, tàu lượn và điểm tham quan thân thiện với trẻ nhỏ. Trong số đó có Lego Factory Adventure Ride, một trải nghiệm tàu lượn tân tiến “biến hóa” du khách thành những hình nộm Lego tí hon.

Khách sạn Legoland của khu nghỉ dưỡng hiện cũng đang được xây dựng. Do đó, các gia đình có thể lên kế hoạch thư thái vui chơi từ 1 đến 2 ngày với đa dạng các trải nghiệm, thăm thú khắp nơi và tận hưởng những món ăn ngon lành sau khi khu nghỉ dưỡng mở cửa đón khách.

