Trung Quốc phủ nhận không báo cáo tình hình dịch Covid-19 cho WHO

Trung Quốc phản đối việc một số chính khách Mỹ “bôi nhọ” Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới WHO trong việc trao đổi thông tin về dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên phản đối việc một số chính khách Mỹ “bôi nhọ” Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới WHO trong việc trao đổi thông tin về dịch Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc với tư cách là quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới WHO, nước này luôn có thái độ công khai, rõ ràng và trách nhiệm trong việc thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định.

Trung Quốc đã kịp thời và chủ động thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới cũng như các quốc gia có liên quan về tình hình dịch Covid-19. Ông Triệu Lập Kiên cho biết, căn cứ vào thời gian mà Trung Quốc và WHO công bố, có thể thấy các thông tin mà Trung Quốc đưa ra là công khai và rõ ràng.

Ông Triệu Lập Kiên cho rằng, việc Mỹ chỉ trích Trung Quốc không chủ động báo cáo tình hình dịch Covid-19 cho WHO hoàn toàn xuất phát từ mục đích chính trị.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Một số chính khách Mỹ đưa ra thông tin sai lệch nhằm mục đích bôi nhọ Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới WHO, phục vụ cho mục đích chính trị của bản thân”.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới WHO cập nhật thông tin cho thấy đã nhận được cảnh báo đầu tiên về dịch Covid-19 từ văn phòng của cơ quan này tại Trung Quốc chứ không phải từ chính quyền Bắc Kinh. Văn phòng của WHO tại Trung Quốc ngày 31/12/2019 đã đọc được thông báo trên trang web của Ủy ban y tế và sức khỏe Vũ Hán về loại virus viêm phổi, sau đó văn phòng của WHO đã thông báo cho cơ quan liên lạc của tổ chức này.

WHO sau đó 2 lần yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin vào các ngày 1 và 2/1/2020 và nhận được phản hồi vào ngày 3/1. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc WHO quản lý đại dịch yếu kém, không cung cấp thông tin kịp thời và để cho Trung Quốc “kiểm soát”./.

