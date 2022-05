Nga hoàn tất chuẩn bị lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Chính phủ Nga đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (9/5).

Quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosguardia) diễu hành trên phố ngày 5/5/2022.

Đây là lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo Bộ Quốc Phòng Nga, khoảng 11.000 người, 131 vũ khí và thiết bị quân sự cũng như 77 máy bay và trực thăng đã tham gia buổi diễn tập.

Trước đó, Moscow đã tổ chức hai cuộc tổng duyệt vào các ngày 28/4 và 4/5 cho cuộc duyệt binh năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 4/5, đoàn duyệt binh bộ binh gồm 10.000 người tham gia, được chia thành 33 đội hình sỹ quan và hạ sỹ quan của các đơn vị quân đội thuộc Quân khu phía Tây, sinh viên và học viên của các cơ sở giáo dục quân sự, sinh viên của các trường lục quân Suvorov và Nakhimov, đội hình Thiếu sinh quân Kronstadt và các thành viên của phong trào quân sự toàn Nga mang tên UNARMIA.

Trước màn tập dượt đêm 4/5, các đội diễu hành và đoàn xe cơ giới đã tiến hành 13 buổi tập chung ở làng Alabino thuộc tỉnh Moscow, tại một địa điểm đặc biệt mô phỏng Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Tổng thống Nga, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Vladimir Putin trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng 24/6/2020 tại Moscow. (Ảnh: Getty)

Công tác an ninh năm nay khá nghiêm ngặt so với những năm trước. Các nhân viên truyền thông sẽ phải đến sớm hơn bốn giờ để được kiểm tra an ninh kỹ lưỡng và được di chuyển đến địa điểm tác nghiệp trên các chuyến xe bus đặc biệt. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm axit nucleic để phát hiện COVID-19 là điều bắt buộc đối với các nhân viên truyền thông và phóng viên khi tham gia sự kiện.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lễ duyệt binh sẽ được tổ chức tại 28 thành phố của Nga trong năm nay với sự tham gia của 65.000 người, 2.400 vũ khí và thiết bị quân sự cũng như hơn 460 máy bay.

Buổi lễ duyệt binh chính thức sẽ diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào lúc 10h ngày 9/5 (giờ địa phương, 14h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

