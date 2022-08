Nga 5 ngày liên tiếp có hơn 20.000 ca mắc mới/ngày, Thượng Hải (Trung Quốc) kéo dài xét nghiệm COVID-19 hàng tuần

Đến nay, hơn 595 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn cầu.

Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 94,68 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,062 triệu trường hợp tử vong do bệnh này.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 14/8, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,25 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 153.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,21 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Hội đồng điều phối phòng chống dịch COVID-19 của Nga ngày 14/8 cho biết, trong 24 giờ qua, số trường hợp được xác nhận nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở nước này lên tới 28.982 ca, ngoài ra có 54 trường hợp không qua khỏi. Theo đó, đây là ngày thứ 5 liên tiếp Nga có hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga kể từ đầu đại dịch đến nay đã đạt gần 19 triệu trường hợp, trong đó có hơn 383.000 bệnh nhân tử vong.

Trong 24 giờ qua, có gần 15.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 phục hồi, nâng tổng số người khỏi bệnh kể từ đầu đại dịch ở nước này lên hơn 18 triệu ca.

Cơ quan Giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) gần đây khuyến cáo, những người dễ bị tổn thương nên đeo khẩu trang ở nơi đông đúc và khi đi phương tiện giao thông công cộng, cũng như tiêm các mũi vaccine nhắc lại nhằm phòng chống COVID-19. Cơ quan này cũng cho biết, nguyên nhân của sự gia tăng số ca mắc COVID-19 ở Nga gần đây là do sự lây lan nhanh của các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron như BA.4 và BA.5.

Nga ngày thứ 5 liên tiếp ở Nga có hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. (Ảnh: AP)

Nhóm nhà nghiên cứu y tế thuộc Viện Burnet, Australia đã công bố mô hình mới cho thấy hiệu quả của khẩu trang đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Mô hình cho thấy việc đeo khẩu trang đầy đủ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2022 có thể giảm số ca mắc, nhập viện lên đến 20% và số ca tử vong lên đến 14%. Nghiên cứu không đánh giá hiệu quả của các loại khẩu trang khác nhau.

Theo các nhà nghiên cứu, mô hình đánh giá khẩu trang, được thực hiện vào tháng 7 năm nay, phản ánh rõ lợi ích của việc đeo khẩu trang, đặc biệt là ở trong nhà. Mô hình cho thấy càng đeo khẩu trang nhiều càng mang lại hiệu quả. Do đó, khẩu trang có thể giúp giảm thời gian đỉnh dịch, đẩy nhanh việc giảm dần làn sóng bệnh dịch.

Bên cạnh đó, mô hình cũng cho thấy một lượng lớn những người nhiễm các biến thể phụ của Omicron là BA.4 và BA.5 đã không được ghi nhận tại Australia. Giả định trên được đưa ra do sự chênh lệch giữa số ca mắc và nhập viện. Cụ thể, do số ca nhập viện cao hơn dự đoán nên các nhà nghiên cứu cho rằng có thể có nhiều ca mắc trong cộng đồng chưa được thông báo.

Ngày 14/8, trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc cho biết sẽ mở cửa trở lại tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT và nhà trẻ, trường mẫu giáo vào ngày 1/9. Việc mở lại trường học ở thành phố Thượng Hải diễn ra sau nhiều tháng đóng cửa vì COVID-19. Thành phố sẽ yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày trước khi rời trường, theo một thông báo do Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải công bố. Thông báo cũng kêu gọi giáo viên và học sinh thực hiện 14 ngày “tự quản lý sức khỏe” trong thành phố trước khi trường học mở cửa trở lại.

Ngày 14/8, 684 trường hợp lây truyền trong nước có triệu chứng đã được báo cáo trên toàn Trung Quốc đại lục. Hiện tỉnh Hải Nam là địa phương bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm trong ngày 14/8, tức ngày giảm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, đây vẫn là ngày thứ 6 con số này ở mức trên 100.000 ca/ngày. Theo Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này ghi nhận thêm 124.592 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/8, giảm so với hơn 128.000 ca của ngày trước đó, nhưng vẫn cao hơn so với 110.632 ca của tuần trước.

Đến ngày 14/8, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới gia tăng với 119.603 trường hợp, và 57 người thiệt mạng vì COVID-19.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đến nay là trên 21,35 triệu ca, với 25.623 người tử vong. Riêng trong ngày 13/8, có thêm 67 ca tử vong do COVID-19, cao nhất kể từ ngày 8/5 đến nay, trong đó chủ yếu là những người trong độ tuổi 70 – 80. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc hiện là 0,12%.

Số ca mắc COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã giảm dần sau khi đạt đỉnh với khoảng 620.000 ca vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, số ca mắc có chiều hướng tăng trở lại sau khi nhà chức trách dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng dịch hồi tháng 4, cho phép người dân đi lại và tụ tập nhiều hơn.

Số ca mắc COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã giảm dần. (Ảnh: AP)

Trong 13 ngày đầu tháng 8, chỉ có 2 ngày số ca mắc mới không vượt ngưỡng 100.000 ca, tăng mạnh so với con số 9.000 – 41.000 ca/ngày của cùng kỳ tháng trước.

Giới chức y tế cho rằng đợt bùng phát này có thể đạt đỉnh, khoảng 200.000 ca/ngày trong tháng 8 này, tuy nhiên vẫn cảnh báo việc gia tăng hoạt động ngoài trời trong dịp nghỉ hè có thể làm số ca mắc tăng thêm nữa. Số ca nhập cảnh cũng tiếp tục tăng trong tháng 8 sau khi Hàn Quốc nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với du khách nước ngoài và nối lại các chuyến bay quốc tế. Số ca mắc theo ngày là người nhập cảnh liên tục ở mức trên 400 ca từ đầu tháng tới nay, trong đó cao nhất là 615 ca được ghi nhận ngày 10/8.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên đã bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch bệnh, trong bối cảnh nước này tiến tới trở lại trạng thái bình thường sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo KCNA, quy định bắt buộc đeo khẩu trang và những hạn chế phòng dịch đã được bãi bỏ trên cả nước, ngoại trừ “các khu vực tuyến đầu và các thành phố, các tỉnh biên giới”. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn được khuyến nghị trong trường hợp có những triệu chứng bệnh hô hấp như cúm.

Theo thông báo của Triều Tiên, ca đầu tiên mắc COVID-19 ở nước này được ghi nhận vào ngày 12/5 vừa qua. Trước đó, Triều Tiên không ghi nhận ca mắc nào và đã áp đặt phong tỏa trên toàn quốc trong hơn 2 năm qua.

Các số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, Nhật Bản vẫn ghu nhận số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất thế giới trong tuần thứ 3 liên tiếp.

Tổng số ca nhiễm mới trên thế giới trong giai đoạn này là 6.980.516 ca, tăng 3% so với tuần trước đó. WHO nhận định, số ca nhiễm mới và tử vong thực tế vì dịch COVID-19 có thể cao hơn so với con số báo cáo bởi một số nước đã thay đổi chiến lược xét nghiệm. Bên cạnh đó, theo WHO, dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có thể sẽ tiếp tục là biến thể chủ đạo gây bệnh trên toàn cầu khi gây ra khoảng 70% trong tổng số ca nhiễm mới đã được phát hiện đến cuối tháng 7. BA.5 được cho là nguyên nhân dẫn tới làn sóng lây nhiễm thứ 7 hiện nay ở Nhật Bản.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), tính tới ngày 11/8, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt ngưỡng 15 triệu ca. Ngày 14/8, Nhật Bản ghi nhận 166.611 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên trên 15,44 triệu người. Với thêm 238 ca tử vong, tổng số người tử vong vì dịch COVID-19 ở nước này tăng lên 35.000.

Theo VTV