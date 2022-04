Mỹ cân nhắc cử quan chức đến Ukraine

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Mỹ đang cân nhắc cử một quan chức hàng đầu tới Ukraine.

Xung đột Nga – Ukraine hiện đã bước sang ngày thứ 50.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với quốc gia Đông Âu này. Theo Tổng thống Biden, ông sẽ sớm đưa ra quyết định về vấn đề trên.

Một nguồn tin cho biết, quan chức được cử đến Kiev có thể là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hoặc Ngoại trưởng Antony Blinken. Các quan chức này khẳng định, dù bất kể ai được chọn, chuyến thăm có thể sẽ không được thông báo trước vì lý do an ninh. Thời gian của chuyến thăm cũng không chắc chắn. Các quan chức Mỹ cảnh báo, chuyến thăm hoàn toàn có thể không xảy ra do tình hình chiến sự.

Mỹ cân nhắc cử quan chức tới Ukraine sau khi nhiều nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, đều đã tới Ukraine nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đã bước sang ngày thứ 50.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Ba Lan, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có chung biên giới với Ukraine, nhưng không ghé thăm Kiev.

Ngoại trưởng Anthony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin là hai trong số những người được đề cập trong danh sách đại diện Mỹ đến thăm Ukraine. (Ảnh: The Hill)

Trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, hồi tháng 1, Ngoại trưởng Blinken đã đến thăm Kiev. Ông cũng đã có chuyến công du rộng rãi ở châu Âu vào tháng 2 khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra nhằm tập hợp sự ủng hộ Kiev để đối phó với Moscow.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đã gặp các đồng minh NATO trước khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra. Ông cũng đã có hai chuyến đi riêng lẻ đến châu Âu kể từ đó. Trong chuyến công du gần đây nhất vào cuối tháng 3, ông Austin đã cùng Ngoại trưởng Blinken đến Ba Lan. Tại đây, Chính phủ Ba Lan đã đề nghị hai quan chức Mỹ hỗ trợ can thiệp trực tiếp vào vấn đề Ukraine.

Mặc dù đã gửi hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm gói việc trợ vũ khí hạng nặng trị giá 800 triệu USD hôm 13/4, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần loại bỏ khả năng điều quân đến Ukraine. Washington cũng từ chối thiết lập “vùng cấm bay” ở quốc gia này.

Theo giới chuyên gia, nếu được tổ chức, chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ sẽ mang tính biểu tượng đối với cả Washington và Kiev. Tờ Politico cho biết: “Trong đó, Mỹ có thể sẽ tái khẳng định cam kết và sự ủng hộ của mình đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, và Kiev sẽ chào đón quan chức cấp cao của Mỹ tại thủ đô”.

