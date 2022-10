Kết quả sơ bộ bầu cử tại Brazil: Ứng cử viên cánh tả Lula da Silva vượt lên dẫn đầu

Với 97% số phiếu được kiểm, Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil thông báo, ứng cử viên của Đảng Lao động cánh tả Lula da Silva đã giành được số phiếu ủng hộ cao nhất 47,8%.

Người dân Brazil đi bỏ phiếu bầu Tổng thống.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Brazil cho thấy, ứng cử viên của Đảng Lao động Lula da Silva giành được nhiều phiếu ủng hộ hơn so với đương kim Tổng thống Bolsonaro, đại diện cho Đảng Tự do cực hữu. Tuy nhiên, hai ứng cử viên này sẽ phải tiếp tục bước vào bầu cử vòng 2 do không ứng cử viên nào nhận được tối thiểu 50% số phiếu bầu.

Ứng cử viên của Đảng Lao động cánh tả Lula da Silva đã giành được 47,8% số phiếu ủng hộ, trong khi đứng vị trí thứ hai với 43,7% phiếu bầu là Tổng thống Bolsonaro. Các ứng cử viên còn lại chỉ đạt được dưới 5%.

Ông Lula da Silva, 76 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu với nhiều dấu ấn đậm nét trong hai nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức Tổng thống Brazil từ năm 2003 đến năm 2010. Xuyên suốt quá trình vận động tranh cử, ông Lula da Silva tuyên bố sẽ ưu tiên khôi phục các điều kiện sống của đại đa số người dân Brazil vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng y tế, tình trạng đói nghèo, thất nghiệp.

Ứng cử viên của Đảng Lao động Lula da Silva (trái) và đương kim Tổng thống Brazil Bolsonaro. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tổng thống Bolsonaro là người đã định hướng đất nước quay trở lại và làm sâu sắc hơn mô hình kinh tế tự do mới vốn xuất hiện lần đầu tiên ở Brazil từ đầu những năm 1990, tập trung cho lĩnh vực tư nhân, cắt giảm triệt để chi tiêu công, bao gồm cả dịch vụ y tế và giáo dục bất chấp những phản ứng gay gắt trong dư luận xã hội.

Kết quả bỏ phiếu vừa được công bố là minh chứng cho sự phân rẽ mạnh trong xã hội Brazil trước hai luồng tư tưởng, dù khát khao thay đổi vẫn chiếm ưu thế. Chính vì vậy, chiến thắng của ông Lula da Silva chưa đủ để nhà lãnh đạo cánh tả này trở lại vị trí đứng đầu nhà nước Brazil và ông sẽ phải nỗ lực để thu hút thêm các đồng minh mới cho cuộc bầu cử vòng hai quyết định sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 này.

Theo VTV

