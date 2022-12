EU cho phép gọi điện và truy cập Internet 5G trên máy bay

Hành khách đi trên các hãng hàng không của các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ được truy cập Internet và gọi điện trên máy bay. Quy định vừa được EU thông qua.

Để thực hiện được điều này, các hãng hàng không EU sẽ phải trang bị hệ thống kết nối 5G thay vì bán gói truy cập Wifi tốc độ thấp như hiện nay.

Đề xuất của Ủy ban châu Âu đã được thông qua, quy định mới yêu cầu các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cho phép trang bị 5G trên máy bay trước ngày 30/6/2023. Các hãng hàng không của châu Âu sẽ lắp đặt thiết bị đặc biệt trên máy bay, có tên “pico-cell” để điều hướng cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu thông qua mạng lưới vệ tinh, kết nối máy bay với trạm phát sóng 5G trên mặt đất.

Theo đánh giá từ những chuyên gia đảm bảo an toàn bay của các nước châu Âu, việc cấm sử dụng điện thoại di động trên chuyến bay là do thiếu hiểu biết về tác động của chúng với máy bay. Những lo ngại từ những ảnh hưởng của sóng 5G với hệ thống điều khiển bay tự động của máy bay là có song nguy cơ bị can thiệp rất thấp. Hành khách trên máy bay vẫn có thể nghe nhạc, xem phim, chơi game và gọi điện trên những máy bay trang bị 5G.

Quy định mới của Liên minh châu Âu về việc sử dụng 5G trên máy bay có thể đặt dấu chấm hết cho chế độ máy bay trên điện thoại. Trước đây, hành khách luôn được yêu cầu bật chế độ máy bay trên không và chỉ được truy cập Internet nếu mua gói Wifi do hãng hàng không cung cấp.

