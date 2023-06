Bầu cử 5 tân Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2024-2025

Các ứng cử viên năm nay chỉ cạnh tranh duy nhất trong khu vực Đông Âu giữa Slovenia và Belarus, kết quả Slovenia trúng cử với 153 phiếu. Các khu còn lại không cạnh tranh, các nước nhận được số phiếu cao, trong đó Guyana 191 phiếu, Sierra Leone 188 phiếu, 184 phiếu, Hàn Quốc 180 phiếu.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã gửi lời chúc mừng đến các nước tân Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và bày tỏ mong muốn 10 nước Ủy viên không thường trực Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Algeria, Sierra Leone, Slovenia và Guyana sẽ cùng thúc đẩy vai trò của Hội đồng bảo an thực thi sẽ mệnh duy trì hoà bình và an ninh quốc tế trong năm 2024./.

VOV.