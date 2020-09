Triển khai biện pháp cấp bách ứng phó thiên tai

Để chủ động triển khai một số biện pháp cấp bách, ứng phó thiên tai năm 2020 trên đại bàn tỉnh với nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, ngày 22/9/2020, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 12 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai yêu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị, thành phố; các chủ đầu tư, các chủ hồ và đề nghị các hội, đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan và của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ thị cũng yêu cầu các sở, banh, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian còn lại trong năm một các sát thực, hiệu quả. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo yêu cầu tại Chỉ thị này và công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực phục vụ phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Thường xuyên kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai trước, trong và sau mỗi đợt mưa, lũ. Kịp thời phát hiện sự cố, hư hỏng để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn khi vận hành. Xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình hồ đập thủy điện. Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ, đập đảm bảo hoàn thành tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn. Bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các khu vực nguy hiểm nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn kịp thời khi có thiên tai… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai, các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai và các nội dung về phòng chống thiên tai của tỉnh để người dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời các hậu quả thiên tai….

