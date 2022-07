Tỏa sáng giữa đời thường

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước đã có hàng chục triệu người con đất Việt sẵn sàng tình nguyện tham gia chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. Và có đến cả triệu người đã ngã xuống, hy sinh để dành lại độc lập, tự do của Tổ quốc. Những người lính may mắn sống sót trở về thì rất nhiều trong số ấy lại mang trên mình những thương tật do chiến tranh gây nên. Điều đáng trân trọng là những người thương binh may mắn được trở về ấy, với phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, ngay cả khi đã được sống trong hòa bình vẫn tiếp tục viết nên những câu chuyện mới trong xây dựng gia đình, quê hương, đất nước. Sau đây là một trong số những câu chuyện như thế!