Tòa án Nhân dân huyện Đak Pơ xét xử vụ án trộm cắp tài sản

Tòa án Nhân dân huyện Đak Pơ vừa tổ chức xét xử vụ án trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 2, điều 173 bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đăk Pơ: Xuất phát từ động cơ tham lam, tư lợi cá nhân, muốn có tiền tiêu xài bằng con đường bất chính, nên vào khoảng 01 giờ 30 phút ngày 10/01/2020, các bị can Đoàn Ngọc Đại Chỉnh, Nguyễn Duy Khương và Trần Quốc Toản đã vào trại rẫy của ông Châu Văn Vân tại thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đak Pơ lén lút chiếm đoạt 2 con bò có giá trị 54 triệu 900 nghìn đồng.

Tòa tuyên án, bị can Trần Ngọc Đại Chỉnh 2 năm 2 tháng tù giam; Nguyễn Duy Khương 2 năm tù giam và Trần Quốc Toản 2 năm tù giam. Hình phạt bổ sung, bị can Trần Ngọc Đại nộp 7 triệu đồng, bị can Khương và Toàn mỗi người 2 triệu đồng. Số tiền trên được xung vào công quỹ nhà nước.

Lan Anh – Văn Dũng (CTV Đak Pơ)

Lượt xem: 4