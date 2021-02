Thành phố Pleiku đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, thành phố Pleiku đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng, các xã, phường đồng loạt triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện kế hoạch số 211 của Công an thành phố về việc ra quân tuần tra truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid trên địa bàn, từ ngày 10 tháng 2 đến đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Pleiku đã thành lập hai tổ công tác ra quân tiến hành kiểm tra 3.700 phương tiện giao thông tại các tuyến đường trung tâm thành phố, qua đó phát hiện, xử lý 169 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trung tá Hồ Thanh Sơn – Đội trưởng đội CSGT – Trật tự, Công an thành phố Pleiku cho biết: “Công an thành phố hàng ngày tổ chức hai tổ công tác mỗi tổ trên 20 đồng chí tiến hành tuần tra kiểm soát, đồng thời kết hợp lập chốt nồng độ cồn kiểm tra nồng độ cồn, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn thực hiện việc phòng chống dịch thì chúng tôi trang bị đầy đủ các đồng chí trực tiếp đo nồng độ cồn, và các đồng chí trực tiếp lập biên bản trang bị đồ bảo hộ phòng dịch, rồi tất cả các đồng chí đều đeo khẩu trang giản cách để đảm bảo phòng dịch. Song song với việc kiểm tra nồng độ cồn thì cũng tiến hành phòng ngừa nhắc nhở nhân dân đi lại không đeo khẩu trang, có thể những trường hợp là cố tình vi phạm thì sẽ tiến hành lập biên bản để xử lý đối với những với trường hợp không đảm bảo phòng chống dịch.”

Đến nay cơ bản người dân trên địa bàn thành phố khi tham gia giao thông đã ý thức chấp hành đúng theo quy định của pháp luật không uống rượu bia, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến các nơi công cộng, qua đó góp phần chủ động phòng, tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Anh Trương Tấn Lực – Phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cho biết: “Tôi tham gia giao thông tôi không có uống rượu bia, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông không xảy ra tai nạn, tôi ra đường cũng đeo khẩu trang phòng chống dịch, bảo vệ cho mọi người.”

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, các xã, phường trên địa bàn TP.Pleiku cũng đã ra quân nhắc nhở tạm ngừng hoạt động với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở matxa, dịch vụ internet công cộng trên địa bàn, đồng thời lập các chốt kiểm tra xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch. Từ ngày 01 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2, thành phố Pleiku đã xử phạt 182 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 182 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Quang Minh – Chủ tịch UBND phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Hàng ngày chúng tôi cứ 4 tổ, hai tổ đi thực hiện việc kiểm tra thực hiện tại các quán tập trung đông người để tuyên truyền vận động họ giữ khoảng cách chỗ ngồi và hai tổ đi lập các chốt để làm xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông đối với việc này thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố trong những ngày tới chúng tôi cũng sẽ tăng cường tất cả các lực lượng của phường để tiếp tục đi làm việc công tác phòng chống dịch.”

Thời gian tới, lực lượng chức năng thành phố tiếp tục ra quân tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các tuyến đường trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng, ngăn chặn tình trạng uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn./.

CTV Bá Bính (TP.Pleiku)

