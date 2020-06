Sôi nổi Chương trình Tình nguyện “Chung sức vì cộng đồng” tại xã Ia Băng

Chương trình Tình nguyện “Chung sức vì cộng đồng” đã diễn ra tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

Trong chương trình, Đoàn khối An ninh nhân dân, Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân đã bàn giao công trình “Giọt nước nghĩa tình” trị giá 17 triệu đồng cho người dân tộc thiểu số tại 3 làng: Klă Băng, Phun Thanh, Bak Kuao- xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Công trình ra đời giúp người dân lấy nước thuận tiện hơn, không phải đi xa như trước kia. Cũng tại chuyến tình nguyện, Đoàn Thanh niên Công an huyện Chư Prông đã giúp người cao tuổi tại địa bàn xã làm chứng minh nhân dân.Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Chi đoàn Sở Tài chính tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 510.000 đồng) cho người dân xã Ia Băng. Những món quà chứa đựng sự sẻ chia, quan tâm của thế hệ trẻ tới người dân còn khó khăn trên địa bàn tỉnh./ .

Thanh Vui, Minh Vũ

