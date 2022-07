Niên vụ 2022 – 2023, vùng nguyên liệu mía khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai tăng 1.665 ha

Liên tiếp hai năm vừa qua giá mía tăng cao trở lại, nông dân trồng mía có lãi cao nên rất phấn khởi và quyết định phục hồi những diện tích mía cũ, đồng thời mở rộng trồng mới.

Chỉ tính niên vụ 2022 – 2023, vùng nguyên liệu mía khu vực Đông Nam của tỉnh, nông dân phát triển được 11.500 ha, tăng 1.665 ha so với niên vụ 2021 – 2022. Hiện nay, mía đang trong giai đoạn vươn lóng, dự kiến sẽ cho thu hoạch từ tháng 12 năm 2022 và kéo dài đến tháng 4 năm 2023. Từ đầu vụ đến nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây mía sinh trưởng, phát triển tốt; tình trạng sâu bệnh, nhất là bệnh trắng lá mía giảm đáng kể so với mọi năm, dự ước năng suất đạt trên dưới 70 tấn/ha, tăng gần 5 tấn so với niên vụ trước. Song song với tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác, hiện nay Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai – đơn vị trực tiếp liên kết với nông dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai còn áp dụng chính sách bảo hiểm giá thu mua, vì vậy bà con nông dân rất yên tâm gắn bó phát triển vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.

Hồng Uyên, Huy Toàn

Lượt xem: 1