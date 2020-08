Krông Pa tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng-an ninh vững chắc

Nằm trên trục Quốc lộ 25-một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, huyện Krông Pa không chỉ kết nối phát triển kinh tế mà còn giữ vai trò rất quan trọng về quốc phòng-an ninh trong vùng. Phát huy những thành tích đã đạt được của những nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt nên giữ vững quốc phòng- an ninh, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đảng bộ huyện Krông Pa luôn quán triệt và triển khai nghiêm túc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng Lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổ chức điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát thực tế; nâng cao chất lượng công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện, xã vững chắc.Trong nhiệm kỳ,đã tổ chức diễn tập cấp huyện và 14/14 xã, thị trấn đạt kết quả cao; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh và công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Công an huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong nhiệm kỳ, đã phát hiện, xử lý 03 khung phản động “Tin lành Đêga”; kịp thời ngăn chặn 07 trường hợp bị lôi kéo vượt biên; vận động được 20 đối tượng từ bỏ “Tin lành Đêga” và 26 đối tượng chuyển biến tốt. Như anh Nay Thuy, nhờ sự giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ của các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã từ bỏ cái gọi là “Tin lành Đêga”, giờ là một trong những điển hình sản xuất giỏi.

Anh Nay Thuy – Buôn H’Lang, xã Chư R căm, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Hiện tại cuộc sống gia đình tôi cũng khá rồi; có 4 ha đất, 15 con bò, 30 con dê… Tôi khuyên bà con không nên nghe theo “Tin lành Đê ga”; hãy chấp hành tốt pháp luật, yên tâm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, “tín dụng đen” cũng đạt được những kết quả quan trọng; tỷ lệ điều tra, phá án được nâng lên; kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm; không để hình thành tội phạm băng nhóm, có tổ chức; đảm bảo an ninh nông thôn và trật tự an toàn giao thông. Làm tốt công tác dân vận, phổ biến pháp luật; xử lý kịp thời các vụ việc gây bức xúc ở cơ sở; ổn định tư tưởng trong Nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương.

Thượng tá Phùng Quang Tuấn – Trưởng Công an huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Những năm qua, Công an huyện Krông Pa đã kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đã tổ chức triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”

Đồng chí Nguyễn Duy Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa, Gia Lai trao đổi: “Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ở địa phương, huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế-xã hội liên tục phát triển, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, quốc phòng-an ninh được giữ vững; đã tăng cường niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc”.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng-an ninh là hai nhiệm vụ mang tính chiến lược và song song, được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đạt kết quả cao, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển.Bởi vậy, những chiến công rực rỡ trong kháng chiến của quê hương Krông Pa Anh hùng liên tục được kế thừa và phát huy bằng những thành quả cách mạng tươi sáng, càng chắp thêm bao niềm tin và khát vọng đổi mới, phát triển trong chặng đường phía trước./.

Hà Đức, R'Piên, CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa)

