Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Sáng nay (ngày 6/7), tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Trước khi diễn ra Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu tham dự Kỳ họp đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn kết, TP.Pleiku và dâng hương tại nhà thờ Bác.

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), UVBCHTU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; song các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo quyết liệt, thống nhất, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022 nên tình hình phát triển kinh tế – xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,31%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,75%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra, ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao (tính đến hết tháng 6 là 3.105 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao). Công tác xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; nhất là đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, được các cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh và cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đánh giá cao. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, kêu gọi hợp tác đầu tư quốc tế. Phương thức tổ chức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày càng đổi mới, sâu sát; tính dân chủ được nâng cao, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội đã đề ra. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Kỳ họp

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Theo chương trình làm việc, Kỳ họp lần này được tiến hành trong 03 ngày, tại Kỳ họp này, tôi đề nghị đại biểu tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng sau: Một là, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 06 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác, trong đó tập trung thảo luận, làm rõ các mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Hai là, thảo luận, xem xét các báo cáo quan trọng khác, như: Đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình thu, chi ngân sách; đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, của các cơ quan tư pháp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết 136 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, bố trí số lượng người, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 285 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020”; Kết quả giám sát “Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa 11 và khóa 12 chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm”.

Ba là, thảo luận, xem xét và quyết nghị đối với 31 dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (04 nghị quyết), Ủy ban nhân dân tỉnh (27 nghị quyết) trình Kỳ họp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tỉnh. Trong đó, có một số nội dung quan trọng, áp dụng cho cả giai đoạn, đòi hỏi các đại biểu cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng. Việc bàn và quyết nghị những vấn đề nói trên tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo”.

Kỳ họp thứ Sáu sẽ dành 1,5 ngày để thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn….; chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Hội đồng nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát với tình hình thực tiễn vì sự phát triển của tỉnh, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri tỉnh nhà, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trong buổi làm việc sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020” và Dự thảo nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), vào chiều nay, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 27 nội dung để xem xét, thông qua tại Kỳ họp. Đồng thời, các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình kỳ họp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh. Thông tin chi tiết THGL sẽ cập nhật trong bản tin tiếp theo” .

Đoàn Bình – Đức Hải – Thanh Sáng – R’Piên

Lượt xem: