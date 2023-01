Gia Lai – Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023), trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động được tổ chức, qua đây giúp các em thêm tự hào về truyền thống của Hội học sinh, sinh viên Việt Nam.

Với sự sáng tạo cùng những ý nghĩa tích cực mang lại cho cộng đồng xã hội trên các lĩnh vực khác nhau như an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, 28 dự án tham gia Hội thi Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Gia Lai với chủ đề “Tôi và dự án kinh doanh và cộng đồng” do Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ, bình luận tích cực từ mạng xã hội. Là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023), Hội thi Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Gia Lai đã tạo sân chơi bổ ích giúp các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh có cơ hội chia sẻ những ý tưởng, ước mơ, hoài bão đối với các hoạt động hướng về cộng động xã hội. Qua đó góp phần định hướng con đường thực hiện ước mơ, phát triển những ý tưởng sáng tạo của mỗi học sinh, sinh viên.

Em Nguyễn Lê Huy, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Nhóm chúng em với ý tưởng bán sen đá để ủng hộ những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố. Chúng em sẽ tự mua cây giống, chậu về chăm sóc sau đó bán ở các quán trà chanh và khuôn viên trường. Chúng em cố gắng tìm hiểu kỹ thuật cũng như cách chăm sóc để cho ra những chậu sen đẹp thu hút nhiều khách hàng khác nhau. Mong rằng ý tưởng của tụi em sẽ phát triển hơn để giúp đỡ được nhiều em thiếu nhi”.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023), các tổ chức đoàn, hội thanh niên tại nhiều trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai những hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại dấu mốc lịch sử quan trọng và truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Bên cạnh đó, những sân chơi trí tuệ cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau mang lại không khí sôi nổi, vui tươi. Thông qua những hoạt động ý nghĩa góp phần giúp học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh bồi đắp thêm về lòng yêu nước, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của học sinh sinh viên Việt Nam.

Đó cũng chính là cảm nhận của 100 học sinh, sinh viên tiêu biểu thuộc 7 khoa nghề đến từ Trường Cao đẳng Gia Lai khi tham gia vào Cuộc thi Rung chuông vàng do Đoàn trường tổ chức. Sân chơi mang đến cơ hội cọ xát, nâng cao kiến thức về văn hoá, chính trị, xã hội, lịch sử và tiếng Anh cho các thí sinh.

Em Trần Thị Kim Chi – Sinh viên Khoa Nông lâm, Trường Cao đẳng Gia Lai cho biết: “Em rất vui vì hôm nay mình được tham gia thi Rung chuông vàng, em cũng hồi hộp vì đến đây có nhiều bạn học sinh sinh viên giỏi, em được giao lưu, biết thêm nhiều kiến thức ngoài chương trình học của mình”.

Học sinh sinh viên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ. Chính vì thế, song song với việc nâng cao chất lượng dạy học, thì việc tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh sinh viên là điều cần thiết và được tỉnh Gia Lai quan tâm. Từ đó, góp phần xây dựng nhân cách, thúc đẩy lý tưởng sống trong mỗi bạn trẻ.

Giảng viên Nguyễn Thị Việt Hà – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai cho biết: “Bên cạnh những hoạt động nâng cao chất lượng học tập thì nhà trường luôn cố gắng tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao kỹ năng sống, hoạt động xã hội cho sinh viên. Bởi vì qua đây, giúp các em có môi trường rèn luyện bản thân, tiếp cận nhiều kiến thức xã hội để các em hoàn thiện mình hơn”.

Được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với nhiều nguồn tri thức mới, lực lượng học sinh sinh viên Việt Nam nói chung và tại tỉnh Gia Lai nói riêng luôn phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng sống, tham gia vào những hoạt động hướng đến cộng đồng xã hội, xứng đáng là thế hệ trẻ tiếp nối lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta./.

Thanh Vui – Minh Trung

Lượt xem: