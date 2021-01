Những trường hợp “đặc biệt” được BCH Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ lưỡng

Ông Hầu A Lềnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc.

Trong suốt nhiệm kỳ XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định công tác này là rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt. Công tác nhân sự là then chốt của then chốt. Vì vậy nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ.

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự.

Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và ngay sau khi công tác quy hoạch tiếp tục chuẩn bị, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung gương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII. Bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

“Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII” – ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Sau khi có phương hướng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình trong các Hội nghị Trung ương lần thư 13, 14, 15 của khoá XII.

Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các nhân sự được giới thiệu ra Đại hội đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Về trường hợp “đặc biệt”, ông Hầu A Lềnh cho biết, công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn, những trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng.

Những trường hợp này chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh, với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những cán bộ có kinh nghiệm và uy tín tham gia nên Ban Chấp hành Trung ương thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm tiếp tục cống hiến cho đất nước.

“Số lượng trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII sẽ có báo cáo cụ thể với Đại hội” – ông Hầu A Lềnh cho biết, và hiện tại số lượng cụ thể của các chức danh và Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được công bố mà đang trong đề án trình Đại hội.

Theo VTV

Lượt xem: 6