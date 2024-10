Bệnh mũi xoang có thể gây giảm thị lực!

Một bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa Mắt gửi đi khám bác sĩ Tai Mũi Họng. Mặc dù bệnh nhân vẫn thực hiện theo yêu cầu nhưng lại băn khoăn không hiểu tại sao họ lại phải đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng trong khi chẳng có biểu hiện bệnh lý gì?

Thực tế, có nhiều biểu hiện tại mắt như viêm bờ mi, áp xe ổ mắt, nhìn mờ, thậm chí mất hoàn toàn thị lực… xuất phát từ các bệnh lý của mũi xoang.

Biến chứng mắt do viêm mũi xoang

Một số trường hợp, viêm mũi xoang có thể lan đến mí mắt, da và các mô mềm của mắt gây ra viêm mô tế bào quanh mắt, nhãn cầu và các mô xung quanh nhãn cầu.

Cả hai tình trạng này đều phổ biến ở trẻ em hơn người lớn. Viêm mô tế bào quanh hốc mắt phổ biến hơn và ít nguy hiểm hơn viêm mô tế bào quanh hốc mắt. Cả hai tình trạng đều có thể khiến mí mắt đỏ, sưng và đau. Sốt đôi khi có thể xảy ra với viêm xoang quanh hốc mắt, mặc dù triệu chứng này phổ biến hơn trong viêm mô tế bào hốc mắt. Nặng nề nhất là viêm tắc tĩnh mạch xoang hang. Biểu hiện thường gặp là sốt, sưng vùng mi mắt, tức mắt, nhìn mờ, nhìn đôi, đau mắt…; nhất là khi nhìn các hướng khác nhau, thấy xung huyết và đẩy lồi nhãn cầu ra trước.

Điểm đặc biệt ở những bệnh nhân biến chứng mắt do viêm xoang là biến chứng mắt càng nặng thì biểu hiện của viêm mũi xoang lại rất mờ nhạt, đôi khi chỉ là thỉnh thoảng hắt hơi hoặc chảy một chút dịch loãng trắng.

Nếu bác sĩ phát hiện ra, sẽ điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm đường uống hoặc tiêm tùy mức độ nặng nhẹ của biến chứng mắt, kết hợp với các thuốc xịt mũi corticoid.

Trong trường hợp cần thiết, phải nội soi mũi xoang mở bóng sàng và giải quyết các ổ viêm xoang.

Tổn thương mắt do các khối u của mũi xoang xâm lấn

Trong trường hợp u lành tính, bạn có thể gặp tình trạng mắt bị đẩy lội và lệch hẳn một phía do u nhầy xoang. Khối u nhầy xuất phát từ trong xoang trán, sàng hoặc hàm, có khả năng bào mòn xương, đầy phồng và biến dạng vùng sọ mặt tương ứng với các xoang có u. Nguyên nhân thường do hiện tượng tắc các lỗ thông xoang do chấn thương, sau phẫu thuật.

Khoảng 28,9% các trường hợp ung thư mũi xoang ảnh hưởng tới mắt; gây chèn ép, phá hủy… gây tổn thương các cấu trúc của mắt.

Chấn thương mũi xoang có thể gây ra các thay đổi chức năng của mắt: Chấn thương xoang hàm làm sập thành dưới ổ mắt, mất cân đối gây ra giảm thị lực, nhìn đôi…/.