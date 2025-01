6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục mà không hề hay biết

Những triệu chứng dưới đây có nghĩa rằng cơ thể của bạn đang “phản ứng dữ dội” do căng thẳng trong thời gian quá dài.

1. Nghiến răng

Một trong những nguyên nhân lớn nhất của tật nghiến răng chính là do căng thẳng. Tật nghiến răng này có thể khiến bạn không ngừng cắn chặt hai hàm răng của mình trong vô thức vào ban ngày hoặc khi đang ngủ.

Điều này không chỉ khiến răng của bạn đau nhức vào sáng hôm sau, mà còn có thể tác động đến dây thần kinh dưới chân răng khiến bạn đau đầu và càng cảm thấy căng thẳng hơn. Ngoài ra, chứng nghiến răng còn gây viêm lợi và khiến răng của bạn trông ngắn hơn bình thường. Để loại bỏ tật xấu này, bạn nên sử dụng dụng cụ bảo vệ răng miệng hoặc tham gia trị liệu.

2. Đổ mồ hôi không lý do

Đổ mồ hôi xảy ra vì nhiều lý do: tập thể dục, nhiệt độ cao hoặc khi bộ não của bạn nhận thấy một “mối đe dọa” nào đó. Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi liên tục mà không rõ lý do thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang quá lo lắng.

Cảm giác lo lắng, căng thẳng sẽ khiến cơ thể chúng ta đặt vào trạng thái tự vệ. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ bắt đầu loại bỏ tất cả nước qua da, trước khi qua thận để đảm bảo rằng bạn không cần phải đi vệ sinh trong trạng thái này.

3. Rụng nhiều tóc hơn bình thường

Rối loạn cảm xúc có thể làm gián đoạn giai đoạn phát triển của chu kỳ tóc. Tình trạng rụng tóc này có thể nặng hay nhẹ phụ thuộc vào thời gian và mức độ căng thẳng của bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tóc của bạn sẽ “biến mất mãi mãi”, mà thông thường, chúng sẽ nhanh chóng mọc ổn định trở lại khoảng 6-12 tuần sau khi tâm lý của bạn tốt hơn.

4. Xuất hiện đốm hoặc mảng màu đỏ trên da

Nếu da của bạn xuất hiện những đốm hoặc mảng đỏ ngay cả khi bạn không hề bị dị ứng thì rất có thể bạn đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng lớn về cảm xúc. Khủng hoảng cảm xúc ở một mức nào đó có thể khiến cơ thể tiết ra một số chất hóa học làm thay đổi phản ứng của cơ thể cùng các chức năng khác.

5. Mắt co giật liên tục

Cảm giác căng thẳng thậm chí có thể đưa ra những tín hiệu bất thường cho não và cơ mặt của bạn trong đó bao gồm việc mắt bạn co giật không kiểm soát. Bạn có thể nhận thấy chuyển động không tự chủ của mí mắt dưới hoặc mí mắt trên, triệu chứng này có thể kéo dài hàng tuần và đôi khi là hàng tháng.

6. Miệng luôn cảm thấy khô

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy khát mà không phải do thời tiết hay ăn đồ cay, mặn thì có thể nguyên nhân là do cảm xúc của bạn. Thời gian căng thẳng kéo dài có thể chặn tuyến nước bọt khiến bạn bị khô miệng và cảm thấy khó nuốt do mất nước.

