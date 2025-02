6 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày mà không cần dùng thuốc

Thay vì chỉ ngăn chặn tạm thời bằng các loại thuốc, 6 biện pháp dưới đây sẽ giúp bạn loại bỏ chứng ợ nóng, ợ chua một cách “nhanh chóng” và “triệt để”.

1. Ăn một quả chuối chín

Bên cạnh lợi ích cải thiện lượng đường trong máu và giúp bạn kiểm soát cân nặng, chuối có thể giúp giảm nhanh chứng ợ chua. Lượng lớn kali trong chuối chín có thể bao phủ niêm mạc dạ dày, giúp giảm bớt và ngăn ngừa các triệu chứng trào ngược axit gây khó chịu. Tuy nhiên, hãy lưu ý đừng ăn nếu nó chưa chín, ăn chuối xanh ngược lại có thể khiến tình trạng trào ngược axit dạ dày của bạn trở nên trầm trọng hơn.

2. Mặc quần áo rộng rãi

Nếu bạn đang bị chứng ợ nóng, tốt hơn hết bạn nên hạn chế mặc những chiếc váy bút chì bó sát và thay vào đó hãy chọn những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái. Bất kỳ loại quần áo nào ép hay tạo áp lực lên vùng bụng của bạn đều có thể khiến các triệu chứng trào ngược axit trở nên trầm trọng hơn.

3. Điều chỉnh tư thế ngủ của bạn

Tất cả chúng ta đều có xu hướng thích một số tư thế ngủ nhất định, nhưng nếu bạn dễ bị ợ chua, bạn có thể nên xem xét thay đổi tư thế ngủ của mình. Nằm nghiêng về bên phải có thể làm “thư giãn” cơ nối giữa dạ dày và thực quản – bộ phận chống trào ngược- từ đó khiến bạn dễ bị ợ chua hơn. Tuy nhiên đừng lo lắng nếu bạn không thể thay đổi thói quen nằm nghiêng của mình, vì chỉ cần nằm nghiêng sang trái thay vì sang phải chứng ợ chua của bạn sẽ thuyên giảm ngay lập tức.

4. Nhai kẹo cao su không đường

Ngoài giúp hơi thở thơm tho, nhai kẹo cao su thậm chí còn có nhiều tác dụng to lớn như cải thiện trí nhớ, hay trung hòa axit trong dạ dày giúp ngăn ngừa cảm giác nóng rát do trào ngược. Những lợi ích này là do việc nhai kẹo cao su làm tăng tiết nước bọt khiến bạn nuốt nhiều hơn, từ đó giúp cân bằng nồng độ axit trong miệng.

5. Không ăn quá nhanh

Khi đói, bạn sẽ cảm thấy rằng bản thân muốn ăn gì đó càng sớm càng tốt, nhưng chính việc ăn “vội vàng” lại là nguyên nhân gây ra chứng ợ nóng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những người ăn nhanh có nhiều khả năng bị trào ngược axit dạ dày hơn. Bên cạnh đó, việc dành đủ thời gian để nhai và nuốt thức ăn một cách hợp lý còn có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe toàn diện.

6. Hạn chế chạy và tập tạ

Hoạt động thể chất là một trong những điều vô cùng tích cực cho sức khỏe, nhưng nếu bạn dễ bị ợ chua, bạn có thể nên cẩn thận hơn khi chọn loại hình tập luyện cho mình. Các bài tập có tác động mạnh, chẳng hạn như chạy, cử tạ hoặc đạp xe,… có thể làm giảm lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa của bạn và làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược. Nhưng nó không có nghĩa là bạn cần dừng tất cả các hoạt động thể chất, bạn chỉ cần đảm bảo chọn các bài tập vừa phải, ít tác động, chẳng hạn như đi bộ, yoga hoặc bơi lội.

