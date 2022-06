Làm sao giúp trẻ dậy thì an toàn đúng độ tuổi?

Giúp trẻ dậy thì an toàn đúng độ tuổi là vấn đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm hiện nay.

NHỮNG TÁC HẠI CỦA DẬY THÌ SỚM

Dậy thì sớm giờ đây được coi là một bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ. Những tác hại của việc dậy thì sớm:

– Trẻ dậy thì sớm sẽ làm cho đầu xương đóng khép sớm, rút ngắn thời kỳ sinh trưởng. Chiều cao của trẻ khi qua tuổi dậy thì lại chững lại, thường thấp hơn so với bạn bè cùng trang lứa, khiến nhiều trường hợp trẻ dậy thì sớm bị lùn.

– Việc có kinh nguyệt trước 9 tuổi ở bé gái còn khiến các bé bị giảm lưu lượng máu trong cơ thể, dẫn tới giảm oxy lên não, gây ra cái chết của tế bào thần kinh và dẫn đến đột quỵ.

– Mặt khác, những nghiên cứu trên quần thể lớn còn ghi nhận trẻ em gái dậy thì sớm sẽ tăng khả năng bị ung thư vú, tăng huyết áp và các biến cố bệnh lý tim mạch sau này khi đến tuổi mãn kinh.

– Dậy thì sớm ở trẻ còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ, có khuynh hướng phát triển sinh lý trước tuổi. Những thay đổi trên cơ thể của trẻ dậy thì sớm khác với những trẻ cùng trang lứa cũng là nguồn gốc sinh ra, những vấn đề tâm lý làm trẻ ngại ngùng, dễ làm cho trẻ có thái độ tự ti và để lại di chứng cho trẻ khi trưởng thành.

– Dậy thì sớm làm cho trẻ có ham muốn tình dục trước tuổi do suy nghĩ còn nông nổi, tuổi đời còn nhỏ, khả năng tự khống chế kém nên không thể tránh khỏi những cạm bẫy xã hội, từ đó dễ dẫn đến bị lạm dụng tình dục, mang thai quá sớm hoặc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

– Trẻ dậy thì sớm còn quá nhỏ để đối phó với sự thay đổi của cơ thể, kết hợp với sự hạn chế trong giáo dục giới tính ở nhiều nơi, khiến các bé thường thiếu kỹ năng để chăm sóc cơ thể.

DẬY THÌ ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÀ AN TOÀN LÀ KHI NÀO?

PGS.TS. BS Trịnh Bảo Ngọc – Giảng viên cao cấp Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm – Viện Đào tạo YHDP & YTCC, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, dậy thì đúng độ tuổi và an toàn là mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Nhiều mẹ nghĩ rằng con bắt đầu có kinh nguyệt là dậy thì nhưng thực ra khi có kinh nguyệt đã là giai đoạn 4 của quá trình dậy thì. Theo BS Ngọc, khoảng dậy thì an toàn đối với bé gái là từ 10 -16 tuổi, bé trai từ 12 – 18 tuổi.

Diễn viên Khánh Linh – Nhà hát Kịch Việt Nam, lo lắng khi con bước vào độ tuổi dậy thì, liệu mình đã cho con ăn uống đầy đủ để phát triển chưa. Bác sĩ Ngọc cho biết, nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ dậy thì rất cao, vì vậy ngoài tập luyện, trẻ cần được chú ý tới vấn đề ăn uống. Ở tuổi dậy thì, con gái cần từ 2.300 – 2.500 calo/ngày, con trai cần 2.800- 3.000 calo/ngày. Trong đó, sữa là thực phẩm quan trong cho tuổi dậy thì. Bên cạnh đó, cha mẹ cần quan tâm về mặt tâm sinh lý của con.

Diễn viên Trúc Quỳnh – Nhà hát Cải lương Hà Nội chia sẻ, con trai chị đang ở trong giai đoạn dậy thì và xuất hiện mùi cơ thể. Theo BS Ngọc cho biết, việc xuất hiện mùi cơ thể như vậy là bình thường.

Ở tuổi dậy thì, con gái cần khoảng 2.200 calo/ngày, con trai cần 2.800 calo/ngày.

– Khi con bạn bước vào tuổi dậy thì (khoảng 10 tuổi ở bé gái, 12 tuổi ở bé trai), trẻ sẽ thường xuyên thèm ăn và mau đói khi vận động. Tuổi dậy thì là lúc trẻ cần rất nhiều năng lượng so với các giai đoạn khác của cuộc đời.

– Bên cạnh đó, trẻ cần vận động nhiều hơn bằng việc tham gia thể thao. Một trong những bộ môn hiệu quả giúp trẻ phát triển chiều cao là bơi lội. Trẻ nên bơi lội vài giờ trong ít nhất 5 ngày/ tuần được xem là hợp lý và mang lại hiệu quả cao trong việc tăng chiều cao ở tuổi dậy thì.

Bơi lội là bài tập toàn thân, tăng cường cơ bắp, sự linh hoạt và phối hợp của cơ thể. Bài tập giúp phối hợp chân và tay một cách tối đa từ đó giúp phát triển cơ bắp và chiều cao một cách tự nhiên.

Theo VTV

Lượt xem: 1